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futebol

Coritiba acerta contratação de meia destaque da Caldense

Lucas Nathan foi o grande nome da equipe que chegou à semifinal do último Mineiro; contrato assinado é por empréstimo com opção de compra...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:17

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 17:17
Crédito: Arquivo Pessoal
O Coritiba acertou na última terça-feira a contratação de mais um reforço para a atual temporada. Trata-se do meia Lucas Nathan, de 22 anos, que pertence a Caldense. O jovem assinou contrato por empréstimo de uma temporada com opção de compra com o Coxa e se apresenta nesta quinta-feira para os treinamentos com o elenco.
Revelado pelo SEV Hortolândia e com passagens pela base de Bragantino, Red Bull Brasil e Grêmio Osasco, Lucas Nathan se apresenta ao novo clube para disputar Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. O meia chega para suprir uma carência do elenco coxa-branca, que sofre para encontrar um meio-campista e vê em Nathan potencial para desenvolvimento e até mesmo futura venda.Destaque na Caldense, Lucas Nathan foi o grande nome da equipe que chegou à semifinal do Campeonato Mineiro na sua última edição. O atleta ainda foi titular em toda a campanha do clube na Série D do último Brasileirão e tinha sondagens de outras equipes do futebol nacional.
Após a queda para a Série B do Brasileirão, o Coxa passa por uma reformulação em seu elenco, com algumas dispensas, renovações e contratações. Até o momento, a equipe já confirmou 11 novos atletas para trabalharem com o treinador Gustavo Morínigo ao longo da temporada.
>> Confira a tabela do Campeonato Paranaense e simule os próximos jogos

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