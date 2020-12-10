Coritiba acerta a permanência de mais dois jogadores

A diretoria do Coritiba agiu nos bastidores e acertou a renovação de contrato dos zagueiros Rhodolfo e Nathan Ribeiro até o término do Campeonato Brasileiro.A ideia é manter algumas peças para evitar um desmanche na reta final da competição e brigar até o fim pela permanência na elite.
Além da dupla, o Coxa já renovou os contratos de Wilson, Sabino, Nathan Silva, Giovanni Augusto e Robson.
Com 21 pontos, o Coritiba aparece na 18ª colocação do Brasileirão. O próximo jogo será no sábado, diante do Sport, na Ilha do Retiro.