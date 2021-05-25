Corinthians x River Plate-PAR: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: NORBERTO DUARTE / POOL / AFP

Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e River Plate-PAR se enfrentam pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Será a última rodada da chave, e o Timão, que deve ir a campo com equipe alternativa, uma vez que já está eliminado. Enquanto o clube paraguaio ainda sonha com classificação no Grupo E. Ambos brigam pela segunda colocação.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Sem chances de vaga desde a derrota para o Peñarol, no Uruguai, o Corinthians resolveu poupar alguns jogadores para a partida desta quarta-feira. Entre eles estão nomes como Fagner, Luan, Gil, Lucas Piton e Gustavo Mosquito. Por outro lado, Cantillo e Fábio Santos retornam ao time comandado pelo interino Fábio Lázaro, já que o novo treinador Sylvinho ainda não irá estrear. Com uma vitória, o Timão garante a segunda colocação e 120 mil dólares (R$ 640 mil).

Pelos lados do River Plate-PAR, o jogo vale mais, pois o time ainda tem chance matemática de se classificar. Com 10 pontos, os paraguaios estão dois atrás do líder Peñarol-URU, que se classificaria com um empate, pelo enorme saldo de 12 gols. O River teria que vencer o Corinthians e ainda torcer para o Peñarol perder para Sport Huancayo-PER, que nem sequer pontuou no torneio.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X RIVER PLATE-PAR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 26/5/2021, às 21h30Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Christian Lescano (EQU) e José Retamal (CHI)Onde acompanhar: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Fábio Santos; Ramiro, Roni e Araos; Léo Natel, Mateus Vital e Cauê (Jô). Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques: Xavier e Jemerson (lesões musculares); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Pendurados: -Poupados: Fagner, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Otero e Gustavo Mosquito

RIVER PLATE-PAR

Colmán; Saldívar, Ozuna, Giménez e Cañiza; Molinas, Sosa, González e Vera; Quiñonez e Pérez. Técnico: Celso Ayala.