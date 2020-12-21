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Corinthians x Goiás, Premier League e Série B; Veja onde assistir aos jogos de segunda-feira

Timão enfrenta o Esmeraldino na Neo Química Arena as 20h, além de rodada dupla da Premier League. Confira os horários das transmissões de segunda!...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 03:00

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A segunda-feira está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com Premier League no período do almoço, com o jogo entre Burnley e Wolverhampton, que acontece às 14h30 e mais tarde, às 17h, o Chelsea recebe o West Ham, ambas as partidas com transmissão da ESPN Brasil.
Às 17h30, a Série B entra em ação com o duelo entre Paraná e Brasil de Pelotas, que passará no SporTV. Noite adentro, às 20h, o Corinthians recebe o Goiás pelo Brasileirão, encerrando a 26ª rodada.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:​INGLÊSBurnley x Wolverhampton - 14h30Transmissão: ESPN Brasil
Chelsea x West Ham - 17hTransmissão: ESPN Brasil
BRASILEIRÃO SUB-17Athletico Paranaense x Fluminense - 15hTransmissão: SporTV
SÉRIE BParaná x Brasil de Pelotas - 17h30Transmissão: SporTV e Premiere
SÉRIE CItuano x Brusque - 20hTransmissão: DAZN
BRASILEIRÃOCorinthians x Goiás - 20hTransmissão: SporTV (exceto SP) e Premiere

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