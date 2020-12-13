Corinthians vira e se aproxima do título do Paulistão Feminino

Na Arena Barueri, o Corinthians venceu a Ferroviária de virada, por 3 a 1, e se aproximou do título do Paulistão feminino. Os gols do Timão foram marcados por Vic Albuquerque (2) e Diany. A segunda partida da decisão acontece no próximo domingo (20), em Araraquara.
O Timão teve a primeira grande chance de abrir ao placar após Géssica cometer pênalti em Gabi Zanotti. Na cobrança, Adriana bateu no canto esquerdo e a goleira Luciana defendeu a penalidade.
A goleira do Ferroviária não perdeu tempo e acionou Chu. A atacante aproveitou o vacilo da zagueira Poliana, avançou e bateu na saída de Lelê, abrindo o placar logo após a goleira ter defendido um pênalti.A equipe da casa dominava as ações no segundo tempo mas não conseguia furar a defesa da Locomotiva. Foi apenas aos 39 da etapa final que o Corinthians começou a construir a virada. Em um lance rápido, a bola bateu na mão da zagueira Luana e foi marcado outro pênalti. Vic Albuquerque, que havia entrado no segundo tempo, foi para cobrança, superou a goleira Luciana e igualou a partida.
As visitantes sentiram o gol e levaram a virada. Primeiro, Diany recebeu livre na grande área, tocou na saída de Luciana e virou para o Timão, aos 43. Três minutos depois, Katiuscia acertou bom cruzamento para Victória marcar pela segunda vez, dando números finais no duelo de ida da decisão do Campeonato Paulista feminino.