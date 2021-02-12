Corinthians viajará ao Rio de Janeiro em voo fretado neste sábado

O elenco corintiano treinará no CT Joaquim Grava na parte da manhã, e os relacionados para o confronto diante da equipe carioca embarcarão direto em voo fretado para a capital fluminense.O duelo contro o Rubro-Negro é importante para as pretensões das duas equipes na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time mandante é o vice-líder da competição, com 65 pontos, um a menos do que o Internacional, que ocupa a primeira colocação, o Timão briga por uma vaga na pré-Libertaores, mesmo com três dos quatro últimos compromissos pelo Brasileirão fora de casa, contra Santos e Inter, além do próprio Flamengo.