Corinthians viajará ao Rio de Janeiro em voo fretado neste sábado

O Corinthians viajará para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado (13), véspera do confronto diante do Flamengo, no domingo (14), às 16h, no estádio do Maracanã.
O elenco corintiano treinará no CT Joaquim Grava na parte da manhã, e os relacionados para o confronto diante da equipe carioca embarcarão direto em voo fretado para a capital fluminense.O duelo contro o Rubro-Negro é importante para as pretensões das duas equipes na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time mandante é o vice-líder da competição, com 65 pontos, um a menos do que o Internacional, que ocupa a primeira colocação, o Timão briga por uma vaga na pré-Libertaores, mesmo com três dos quatro últimos compromissos pelo Brasileirão fora de casa, contra Santos e Inter, além do próprio Flamengo.
No primeiro turno, o Fla, em plena Neo Química Arena, goleou os corintianos por 5 a 1, no que foi a primeira partida em casa do técnico Vagner Mancini pelo Timão. Na época, os flamenguistas eram dirigidos pelo catalão Domènec Torrent, que deixou o clube em novembro, após revés por 4 a 1 para o Atlético-MG.
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