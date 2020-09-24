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Corinthians vence o Iranduba e segue no topo do Brasileirão Feminino

Timão joga bem, supera desfalques e bate o adversário por 2 a 0 com gols de Giovanna Crivelari e Paulinha. Vitória deixa o clube com 27 pontos na liderança da competição...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 13:22
Crédito: João Normando/Twitter Corinthians
Na última quarta-feira, Jogando em Manaus, o Corinthians dominou a partida e, venceu o Iranduba por 2 a 0. Giovanna Crivelari, no primeiro tempo, e Paulinha, na etapa final, deram os números do placar. O resultado deixou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino com 27 pontos.
Mesmo fora de casa e com diversos desfalques, o Timão se impôs e não deu a menor chance para o adversário. Desde o apito inicial, o Alvinegro comandou as ações da partida e, diante de um adversário completamente fechado, apostou no giro de jogo para arrumar espaço na defesa amazonense.
Assim, aos 36 minutos da primeira etapa, Paty começou a jogada no meio-campo e lançou para a esquerda, onde Mimi lançou para Giovanna Crivelari. A camisa 19 brigou pelo meio, rolou para Grazi, que abriu em Gabi Portilho na direita. Pela ponta, a atacante tentou bater cruzado, foi travada, mas a bola sobrou para Crivelari, no meio, abrir o placar para o Corinthians.
Com o clima abafado, característico da região, o Timão diminuiu o ritmo na segunda etapa, mesmo com o amplo domínio da partida. Apesar de as chances de gol terem diminuído, o Alvinegro seguia em cima das adversárias e, na defesa, ficava ligado na saída em velocidade do Iranduba, que não conseguiu assustar a goleira Paty durante os 90 minutos do duelo.
Falando na camisa 23, aos 45 minutos ela começou a jogada mais uma vez, com o passe para a Mimi. A camisa 30, dessa vez, abriu na esquerda para Yasmim, que lançou em profundidade para Maiara. A atacante brigou na área e, com um chute cruzado, exigiu boa defesa da goleira adversária, que espalmou. No rebote, Paulinha estava ligada e completou para marcar o segundo gol.
Com o resultado de 2 a 0, jogando fora de casa, o Timão chegou aos 27 pontos e atingiu a liderança do Brasileirão. Ainda nesta quinta-feira, às 15h, Palmeiras e Santos se enfrentam no encerramento da 10ª rodada. Caso o time do litoral paulista não vença o rival, o Timão assumirá a ponta da tabela definitivamente.Confira os gols da vitória do Corinthians no Tweet abaixo:

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