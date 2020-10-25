Corinthians vence Grêmio e fica perto da semi do Brasileirão Feminino

Grêmio e Corinthians se enfrentaram na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. Foi o duelo entre as primeiras e oitavas colocadas da primeira fase. A equipe gremista ainda entrou em ação muito esfalcada, pois perdeu cinco jogadoras por conta de infecções pela Covid-19. No fim, o Corinthians levou a melhor, ganhando por 3 a 0.O primeiro tempo foi equilibrado, com o Grêmio conseguindo equilibrar as ações do Corinthians, apesar do placar no intervalo ter sido de 1 a 0, com gol de Giovanni Crivelari, para as visitantes. Na segunda etapa, o Corinthians ampliou o placar logo com dois minutos de bola rolando, após infelicidade da zagueira Ana Alice, que cabeceou a bola para o fundo do próprio gol.
Aos quatro minutos do segundo tempo, o Corinthians chegou mais uma vez com facilidade e Crivelari recebeu livre na cara do gol para fazer o terceiro gol e definir o marcador. No restante do segundo tempo, as corintianas trocaram passes com muita tranquilidade e foi chegando aos poucos a meta gremista, porém não conseguiram converter as chances em gol.
O jogo de volta vai ocorrer no dia 2 de novembro, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, casa do Corinthians, sem público, por conta da Covid-19.