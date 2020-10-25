Corinthians vence Grêmio e fica perto da semi do Brasileirão Feminino

Grêmio e Corinthians se enfrentaram na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. Foi o duelo entre as primeiras e oitavas colocadas da primeira fase. A equipe gremista ainda entrou em ação muito esfalcada, pois perdeu cinco jogadoras por conta de infecções pela Covid-19. No fim, o Corinthians levou a melhor, ganhando por 3 a 0.O primeiro tempo foi equilibrado, com o Grêmio conseguindo equilibrar as ações do Corinthians, apesar do placar no intervalo ter sido de 1 a 0, com gol de Giovanni Crivelari, para as visitantes. Na segunda etapa, o Corinthians ampliou o placar logo com dois minutos de bola rolando, após infelicidade da zagueira Ana Alice, que cabeceou a bola para o fundo do próprio gol.