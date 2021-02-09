Corinthians vai à Fifa por ação indenizatória e reintegra André Luís

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Na noite desta terça-feira, por meio de seu site oficial, o Corinthians anunciou que entrará com uma ação indenizatória na Fifa por conta da transferência do atacante André Luis para o Shanghai Greenland, da China. Segundo o Timão, os chineses não cumpriram com o contrato e não pagaram pelo negócio. Sendo assim, o jogador retorna ao Parque São Jorge e será reintegrado ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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No ano passado, após empréstimo, o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, manifestou interesse de contratar André em definitivo. No entanto, o clube coreano não pôde arcar com a transferência de cerca de R$ 11 milhões na época, alegando problemas financeiros em decorrência da pandemia.

Com isso, o Shanghai Greenland, da China, apareceu como interessado em adquirir o atacante e cedê-lo por empréstimo ao Daejeon, da Coreia do Sul. No entanto, novamente o contrato não foi cumprido, o que levou o Corinthians a tomar a decisão de levar o caso para a Fifa e reintegrar o jogador a partir da próxima semana, quando ele fará exames e avaliações de início de temporada.Confira, na íntegra, a nota oficial divulgada pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista cobra na Fifa uma ação indenizatória do Shanghai Greenland, da China, referente ao não pagamento pela transação do atleta André Luis, que defendeu as cores do Clube em 2019.

Em 2020, o atacante havia sido transferido para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, que não cumpriu os pagamentos da transferência, alegando perdas da pandemia. Em seguida, o clube chinês se apresentou como interessado na aquisição do jogador. Foi assinado um novo contrato, que incluía a cessão de André Luis ao Daejeon, por parte do Shanghai.

Como esse compromisso tampouco foi honrado, André Luis será reintegrado ao Corinthians a partir da próxima semana. Ele fará exames e avaliações de início de temporada.