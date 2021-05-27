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Corinthians triplica número de gols na despedida da Sula e ganha confiança para o Brasileirão

Nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos da competição, Timão havia feito apenas três gols, já nas duas últimas anotou nove tentos e pode colher frutos no Brasileiro...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana na última quarta-feira ao golear o River Plate-PAR por 4 a 0. Agora o foco da equipe é a disputa do Campeonato Brasileiro, que tem início neste final de semana. Com duas goleadas nos últimos dois jogos, o Timão triplicou seu número de gols na competição continental e deve ir embalado e confiante para o nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos da Sula, o Alvinegro marcou apenas três gols, os três diante do Sport Huancayo-PER, fora de casa. Nos outros jogos foram duas derrotas para o Peñarol (2 a 0 e 4 a 0) e um empate em 0 a 0 com o River Plate-PAR, jogando em Assunção. Números esses que contribuíram para a eliminação precoce da equipe nesse torneio.
Já nos últimos dois jogos, aqueles que serviram para a despedida do clube da atual edição da Sul-Americana, o Corinthians venceu os dois por goleada: primeiro sobre o Sport Huancayo-PER, por 5 a 0, e o segundo sobre o River Plate-PAR, por 4 a 0, ambos na Neo Química Arena, ou seja, foram nove gols em apenas dois duelos, três vezes mais do que havia feito nas rodadas anteriores.Coincidência ou não, nesses dois últimos jogos o comandante foi Fernando Lázaro, que assumiu interinamente após a demissão de Vagner Mancini. Nas duas oportunidade, a equipe mostrou que adquiriu confiança, e jogou mais leve, tanto no sentido mental, quanto no sentido de movimentação em campo. Algo que segundo o analista de desempenho, deve influenciar no Brasileirão.
- A gente tem conseguido ter uma cobertura, coisas que facilitam para o atleta. É o momento de confiança e os resultados vão trazendo. Os atletas vão ganhando e crescendo. Ter essa organização e confiança vai transformando pouco a pouco. A equipe tem boas virtudes, tem conseguido ter solidez defensiva, organização, o que tem permitido dar tranquilidade para os atletas jogarem - explicou Lázaro em coletiva após a vitória sobre o River-PAR.
Com esse embalo e essa confiança, já sob o comando do novo treinador Sylvinho, o Corinthians estreia no Brasileirão neste domingo, às 18h15, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Será a primeira partida do ex-jogador corintiano no banco de reservas, orientando a equipe na beira do campo.

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