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Corinthians treina sistema ofensivo em preparação para o Atlético-GO

Com Boselli recuperado de lesão no tornozelo, Coelho orientou os atletas sobre como espera o comportamento da saída de bola até a movimentação no campo de ataque
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Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:46

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 18:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira (28), o Corinthians realizou seu penúltimo treino antes de encarar mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a assessoria do clube, o técnico Dyego Coelho aproveitou a atividade do dia para realizar um treinamento específico de organização ofensiva.
Dividido em momentos do jogo, o treinador orientou os atletas sobre como espera que a equipe faça a saída de bola e a movimentação já no campo de ataque. Além disso, os atletas treinaram bolas paradas laterais e escanteios.
Coelho contou com um importante reforço na atividade: o atacante Boselli se recuperou de uma lesão no tornozelo e treinou com o restante do grupo. Uma provável escalação tem: Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero, Mateus Vital, Roni e Everaldo; Jô.
Um desfalque certo para a partida é o lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michel Macedo deverá ser o seu substituto. Araos volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática.
O Timão encerra sua preparação para o duelo diante do Atlético-GO na tarde desta terça (29), no CT. Após o treinamento, a equipe já ficará concentrada para na quarta (30), às 21h30, na Neo Química Arena, enfrentar o Atlético-GO em partida adiada da primeira rodada da competição nacional.

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