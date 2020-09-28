Corinthians treina sistema ofensivo em preparação para o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira (28), o Corinthians realizou seu penúltimo treino antes de encarar mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a assessoria do clube, o técnico Dyego Coelho aproveitou a atividade do dia para realizar um treinamento específico de organização ofensiva.

Dividido em momentos do jogo, o treinador orientou os atletas sobre como espera que a equipe faça a saída de bola e a movimentação já no campo de ataque. Além disso, os atletas treinaram bolas paradas laterais e escanteios.

Coelho contou com um importante reforço na atividade: o atacante Boselli se recuperou de uma lesão no tornozelo e treinou com o restante do grupo. Uma provável escalação tem: Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero, Mateus Vital, Roni e Everaldo; Jô.

Um desfalque certo para a partida é o lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michel Macedo deverá ser o seu substituto. Araos volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática.