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futebol

Corinthians treina no CT do Flamengo antes de duelo pela Copa do Brasil

Em 'tour' pelo Rio de Janeiro, Timão encerra preparação para confronto diante do Retrô, pela segunda fase da competição nacional, no Ninho do Urubu...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 15:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Passando boa parte da semana no Estado do Rio de Janeiro, o elenco do Corinthians encerrará a sua preparação para o duelo diante do Retrô (PE), pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, no Ninho do Urubu, Centro de Treinamentos do Flamengo, na capital carioca, na tarde desta quinta-feira (25).
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO Timão jogou em Volta Redonda, e venceu o Mirassol, por 1 a 0, nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Já na quarta-feira (24), os atletas corintianos se reapresentaram no CT João Havelange, em Pinheirais, e depois se hospedaram na cidade do Rio de Janeiro, onde treina na véspera do compromisso pelo torneio nacional.
O treino desta tarde deve será a única oportunidade que o técnico Vagner Mancini terá de esboçar o time ideal para defender a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, já que nesta quarta-feira (24) os titulares do triunfo contra o Leão da Alta Araraquarense fizeram apenas um trabalho regenerativo.
A delegação do Corinthians terá que passar por uma viagem de 100km até o local da partida diante do Azulão. A logística faz parte de uma estratégia em meio a suspensão das atividades esportivas em São Paulo, por conta da fase emergencial de contenção ao avanço dos casos de Covid-19 em todo o Estado.
Jogo decisivo
Com a bola rolando, o jogo contra o Retrô é muito importante, pois será decidido em apenas uma partida e a igualdade no marcador durante os 90 minutos levará o confronto para os pênaltis, diferentemente da primeira fase, quando o Timão tinha a vantagem do empate contra o Salgueiro, também do Pernambuco, por ser melhor ranqueado pela CBF e visitante.
Diante do Carcará, o Corinthians venceu por 3 a 0, gols de Jemerson, Ramiro e Mateus Vital, que está fora do duelo desta sexta-feira (26), por conta de uma artroscopia no qual foi submetido nesta quarta-feira (24), em São Paulo. Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan e Ruan Oliveira, todos entregues ao Departamento Médico, são os outros desfalques do time do Parque São Jorge para a "decisão".

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