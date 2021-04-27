Corinthians treina na Neo Química Arena de olho no duelo com o Peñarol

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na noite desta terça-feira, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o seu próximo compromisso pela Copa Sul-Americana em um local especial: a Neo Química Arena, palco da partida da próxima quinta, às 19h15, diante do Peñarol, pela segunda rodada da primeira fase da competição.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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A fim de evitar possíveis aglomerações e manter a segurança da Fiel, o clube não informou a mudança do local do treinamento. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus e as informações são passadas pela assessoria.

O trabalho começou por volta das 18h com o aquecimento dos atletas. Na sequência, o técnico Vagner Mancini promoveu uma atividade de marcação e passes em espaço reduzido. Depois, o treinador promoveu um treinamento de cruzamentos e finalizações dos dois lados do campo.

Na última parte do treino, Mancini realizou um treino técnico conhecido como “Alemão”. Os jogadores foram divididos em três times: um precisava marcar o gol enquanto o outro defendia e buscava retomar a posse de bola para passar pelo meio de campo. O terceiro time aguardava na outra metade do gramado o vencedor do duelo.