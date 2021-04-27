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Corinthians treina na Neo Química Arena de olho no duelo com o Peñarol

Timão realizou trabalho de finalizações, além de um treino técnico no palco da partida da próxima quinta-feira, às 19h15, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 20:18
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na noite desta terça-feira, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o seu próximo compromisso pela Copa Sul-Americana em um local especial: a Neo Química Arena, palco da partida da próxima quinta, às 19h15, diante do Peñarol, pela segunda rodada da primeira fase da competição.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual
A fim de evitar possíveis aglomerações e manter a segurança da Fiel, o clube não informou a mudança do local do treinamento. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus e as informações são passadas pela assessoria.
O trabalho começou por volta das 18h com o aquecimento dos atletas. Na sequência, o técnico Vagner Mancini promoveu uma atividade de marcação e passes em espaço reduzido. Depois, o treinador promoveu um treinamento de cruzamentos e finalizações dos dois lados do campo.
Na última parte do treino, Mancini realizou um treino técnico conhecido como “Alemão”. Os jogadores foram divididos em três times: um precisava marcar o gol enquanto o outro defendia e buscava retomar a posse de bola para passar pelo meio de campo. O terceiro time aguardava na outra metade do gramado o vencedor do duelo.
O Timão tem um último treino preparatório para a partida diante dos uruguaios na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Será nessa atividade que Vagner Mancini vai definir os titulares do confronto.

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