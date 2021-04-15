Corinthians terá dois clássicos seguidos na reta final do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerra neste domingo uma maratona de quatro jogos em oito dias pelo Paulistão. Nesta quinta-feira o clube ficou sabendo das datas de seus próximos compromissos pelo estadual, já que a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela até o término da fase de grupos. Por conta das mudanças no cronograma, o Timão terá dois clássicos seguidos na reta final da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Com essas datas divulgadas pela FPF, o Alvinegro jogará o Paulistão apenas nos finais de semana, uma vez que o meio de semana estará preenchido pelas partidas da Copa Sul-Americana, que começará a ser disputada pelo clube na próxima quinta-feira, diante do River Plate, do Paraguai, fora de casa.

No entanto, as semanas prometem ser tensas para o Corinthians em relação ao nível das partidas. Isso porque o time de Vagner Mancini enfrentará dois rivais de forma consecutiva. Primeiro o Santos, fora de casa, no dia 25 de abril e no final de semana seguinte, no dia 2 de maio, receberá o São Paulo na Neo Química Arena. No meio dos dois, ainda terá o Peñarol, em casa, pela Sula.Na tabela inicial do Campeonato Paulista, esses clássicos não estavam previstos para acontecer consecutivamente, já que um (Santos) é pela 8ª rodada e o outro (São Paulo) pela 10ª. Como o jogo diante da Ferroviária (9ª rodada) foi adiantado para a última terça-feira, a fim de ajustar o calendário em virtude da paralisação do campeonato, os duelos com os rivais acabaram ficando colados.

Antes de pensar nos rivais, porém, o Corinthians terá de encerrar sua maratona de partidas. Nesta sexta-feira, enfrentará o São Bento, na Neo Química Arena, às 20h, e no domingo pegará o Ituano, às 22h, também em casa. O Timão tem situação tranquila no Grupo A do Paulistão com 14 pontos em sete jogos.

Confira os próximos jogos do Corinthians no Paulistão: