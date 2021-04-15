Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians terá dois clássicos seguidos na reta final do Paulistão

Federação Paulista de Futebol divulgou as datas de todos os jogos até o término da fase de grupos do estadual. Timão encerra maratona no domingo e terá dois rivais pela frente...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 13:34
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerra neste domingo uma maratona de quatro jogos em oito dias pelo Paulistão. Nesta quinta-feira o clube ficou sabendo das datas de seus próximos compromissos pelo estadual, já que a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela até o término da fase de grupos. Por conta das mudanças no cronograma, o Timão terá dois clássicos seguidos na reta final da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40
Com essas datas divulgadas pela FPF, o Alvinegro jogará o Paulistão apenas nos finais de semana, uma vez que o meio de semana estará preenchido pelas partidas da Copa Sul-Americana, que começará a ser disputada pelo clube na próxima quinta-feira, diante do River Plate, do Paraguai, fora de casa.
No entanto, as semanas prometem ser tensas para o Corinthians em relação ao nível das partidas. Isso porque o time de Vagner Mancini enfrentará dois rivais de forma consecutiva. Primeiro o Santos, fora de casa, no dia 25 de abril e no final de semana seguinte, no dia 2 de maio, receberá o São Paulo na Neo Química Arena. No meio dos dois, ainda terá o Peñarol, em casa, pela Sula.Na tabela inicial do Campeonato Paulista, esses clássicos não estavam previstos para acontecer consecutivamente, já que um (Santos) é pela 8ª rodada e o outro (São Paulo) pela 10ª. Como o jogo diante da Ferroviária (9ª rodada) foi adiantado para a última terça-feira, a fim de ajustar o calendário em virtude da paralisação do campeonato, os duelos com os rivais acabaram ficando colados.
Antes de pensar nos rivais, porém, o Corinthians terá de encerrar sua maratona de partidas. Nesta sexta-feira, enfrentará o São Bento, na Neo Química Arena, às 20h, e no domingo pegará o Ituano, às 22h, também em casa. O Timão tem situação tranquila no Grupo A do Paulistão com 14 pontos em sete jogos.
Confira os próximos jogos do Corinthians no Paulistão:
16/4 - Corinthians x São Bento (7ª rodada)18/4 - Corinthians x Ituano (6ª rodada)25/4 - Santos x Corinthians (8ª rodada)2/5 - Corinthians x São Paulo (10ª rodada)9/5 - Corinthians x Novorizontino (12ª rodada)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados