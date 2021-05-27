Corinthians tem treino com novidades e atualizações sobre as situações de Cássio e Cauê; confira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira após golear o River Plate-PAR, na Neo Química Arena, na última quarta. E a atividade desta tarde trouxe novidades e boas notícias para o novo técnico Sylvinho. Além de receber um jogador para o elenco, ele soube que Cauê e Cássio não têm lesões graves.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A comissão técnica contou, pela primeira vez, com o lateral-direito Matheus Alexandre, que retornou de empréstimo da Inter de Limeira. O jogador de 22 anos foi contratado em 2019, mas jamais fez uma partida pelo Timão. Após ser emprestado desde então, pode ter uma oportunidade na reserva de Fagner.

Além dele, vieram da base dois jovens para completar o treino: os zagueiros Robert e João Tornich que, por ora, não foram promovidos efetivamente.Sylvinho também teve boas notícias em relação ao Departamento Médico. O goleiro Cássio, que sentiu uma fadiga no músculo adutor da perna direita no jogo contra o River Plate-PAR, fez um trabalho interno no CT e deve ir ao campo nesta sexta. Na partida, ele precisou ser substituído no intervalo por Donelli.

Já Cauê, com um trauma no tornozelo direito sofrido diante do time paraguaio, passou por exames e não teve nenhuma fratura constatada. Ele iniciou a recuperação com o departamento de fisioterapia e não tem retorno definido.

Um desfalque certo é do meio-campista Otero, que foi liberado para se apresentar à seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. O jogador tem contrato com o Corinthians até 30 de junho.