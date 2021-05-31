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Corinthians tem novidades sobre Gabriel e Xavier e inicia preparação para a Copa do Brasil; confira

Atividade do dia teve trabalho de passes e marcação em espaços curtos, além de coletivo em campo reduzido. Volantes estão em processo de recuperação de incômodos musculares...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:06
Crédito: Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para a retomada da Copa do Brasil. Nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Atlético-GO pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. Gabriel e Xavier estão em processo de recuperação de problemas musculares, mas em etapas diferentes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 1 a 0 para o Dragão, no último domingo, pela primeira rodada do Brasileirão, fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT.
Já os demais jogadores foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde participaram do aquecimento. Na sequência, o auxiliar técnico Doriva comandou um trabalho de marcação e passes em espaços curtos. Por fim, no Campo 4 (Claudio Christóvam de Pinho), o técnico Sylvinho organizou um trabalho coletivo em campo reduzido.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Cinco atletas da base e da equipe de aspirantes completaram as atividades do dia: Caetano, Carlão, Fessin, Lucas Pires e Matheus Araújo.
Em recuperação de dores no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Gabriel fez parte do treinamento em campo com o grupo. Ele desfalcou o time no último domingo e pode voltar a ficar à disposição nesta quarta. Já Xavier, com uma lesão no posterior da coxa direita, iniciou a transição com a equipe de preparação física e ainda não tem prazo definido para voltar a jogar.
Nesta terça-feira, novamente no período da tarde, o Timão terá o último trabalho preparativo para encarar o Atlético-GO, quando Sylvinho deve definir a equipe que inicia a decisão por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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