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futebol

Corinthians tem interesse na contratação de Jonathan Cafu

Timão busca atacante de lado de campo e tenta trazer o ex-São Paulo para reforçar o setor. Objetivo é contratar o atleta, que está na Arábia Saudita, pagando apenas os salários...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 17:54
Crédito: Divulgação / Al Hazm
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians segue em busca de reforços para a sequência desta temporada e um dos alvos da vez é o atacante Jonathan Cafu, ex-São Paulo, que atualmente joga na Arábia Saudita. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.Neste momento, Cafu defende o Al-Hazm, onde chegou sem custos no início deste ano após deixar o Bordeaux, da França. De olho em um atacante que atue pelas pontas, o Timão manifestou interesse no jogador de 29 anos, mas a negociação só deverá sair se o clube tiver que gastar apenas com os salários, ou seja, caso o atleta consiga rescindir seu contrato com o time saudita.
Os clubes brasileiros terão somente até a próxima segunda-feira para contratar jogadores que atuem no exterior, pois é a data de encerramento da janela para reforços que venham de fora do país. No entanto, caso o atacante termine essa janela sem contrato, poderá assinar com o Corinthians ou com qualquer outro clube mesmo depois do encerramento desse período.
Cafu ganhou destaque na Ponte Preta em 2014, despertando o interesse de dois grandes clubes da capital paulista: o Palmeiras e o São Paulo. Na época, o atacante esteve próximo de ir para o Verdão, porém o Tricolor levou a melhor.
Seis meses, 13 jogos oficiais e um gol depois, o clube do Morumbi recebeu uma proposta e vendeu o jogador para o Ludogorets, da Bulgária. onde ficou até ser negociado com o Bordeaux. Em 2018/2019 foi emprestado para o Estrela Vermelha, da Sérvia. Voltou para a França, mas rompeu seu vínculo para atuar no futebol da Arábia Saudita. Até aqui são 15 partidas e dois tentos marcados.

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