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Corinthians tem domingo agitado com Paulistão, Libertadores Feminina e Copa do Brasil Sub-20

Clube tem jogos por três campeonatos diferentes neste domingo, às 16h, às 17h e às 19h...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O Corinthians terá um domingo agitado, com jogos válidos pelo Campeonato Paulista, pela Libertadores Feminina e pela Copa do Brasil Sub-20. O time feminino e a equipe de base jogam mata-mata, enquanto o masculino principal está na fase de grupos do estadual.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
O primeiro compromisso do dia será na competição de base. O Corinthians estreia na Copa do Brasil Sub-20 a partir das 16h, contra o ABC-MS, no Estádio Morenão. Nesta primeira fase do torneio, 32 equipes se enfrentam em jogo único.
Depois, às 17h, o Corinthians tem outro mata-mata: a equipe feminina encara o Santiago Morning, do Chile, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Timão fez uma fase de grupos impecável, com três vitórias, 27 gols marcados e nenhum sofrido.
Atual campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians busca confirmar seu favoritismo e avançar para a semifinal do torneio. Na fase de grupos, as vítimas do Timão foram El Nacional (16 a 0), Universitario (8 a 0) e América de Cali (3 a 0).
Por fim, o time principal masculino entra em campo a partir das 19h, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O adversário será o São Caetano, no Anacleto Campanella. O Timão lidera o Grupo A, com cinco pontos em três jogos.

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