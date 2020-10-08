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futebol

Corinthians solicita retorno imediato de Marllon para suprir baixa na zaga

Zagueiro estava emprestado ao Cruzeiro e tinha negociações avançadas para defender a Ponte Preta. No entanto, Timão bloqueou transferência e pediu sua reintegração ao elenco...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 12:46

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:46

Crédito: Daniel Augusto Jr./ Ag. Corinthians
O Corinthians agiu rapidamente para suprir o desfalque na zaga provocado pela possível lesão de Danilo Avelar no joelho direito, e solicitou na manhã desta quinta-feira o retorno imediato do zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro e perto de ser repassado para a Ponte Preta. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Avelar saiu de campo com muitas dores no joelho após trombada com Lucas Lourenço, do Santos, já no fim do clássico da última quarta-feira. Sem o ex-lateral, o Timão passou a contar apenas com Gil e Bruno Méndez à disposição, o que obrigou o clube a solucionar o problema no setor rapidamente.
Até a noite anterior, Marllon estava em negociações avançadas para ser emprestado para a Ponte Preta, pois estava sem espaço no Cruzeiro, onde disputou apenas quatro partidas nesta temporada, todas no Campeonato Mineiro. O zagueiro será reintegrado ao elenco corintiano e, se todos os trâmites burocráticos permitirem, ele será relacionado para enfrentar o Ceará.
Marllon foi contratado pelo Corinthians em 2018 e desde então atuou em 21 partidas pelo clube. Seu contrato é válido até o fim de 2021. No período, ele foi emprestado para o Bahia, em 2019, e para a Raposa, na temporada 2020.
Outro que deve ganhar chance no elenco neste momento de "crise" na zaga, é Igor Morais, capitão do sub-23, que tem completado os treinos com o técnico Dyego Coelho. Raul Gustavo, também proveniente da base, poderia ser uma opção, mas ainda tem três jogos de suspensão a cumprir por punição do STJD. Já Léo Santos, que sofre com lesões desde 2019, não tem prazo para retorno.

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