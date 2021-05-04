Corinthians realiza último treino no Brasil antes de viajar ao Peru

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o próximo compromisso válido pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Timão encara o Sport Huancayo-PER, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático no Campo 3 (Roberto Rivellino). O treinador orientou bastante a equipe ao longo da atividade do dia.

O elenco ainda vai treinar pela última vez antes do duelo nesta quarta-feira, já em Lima, no CT da Federação Peruana de Futebol. Será nesse trabalho que Mancini definirá a formação que buscará a vitória contra o Sport Huancayo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.