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futebol

Corinthians realiza último treino no Brasil antes de viajar ao Peru

Timão fez treino tático de olho no duelo com o Sport Huancayo-PER, válido pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira. Elenco viaja já na tarde desta terça em voo fretado...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 12:31

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:31

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o próximo compromisso válido pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Timão encara o Sport Huancayo-PER, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
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Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático no Campo 3 (Roberto Rivellino). O treinador orientou bastante a equipe ao longo da atividade do dia.
O elenco ainda vai treinar pela última vez antes do duelo nesta quarta-feira, já em Lima, no CT da Federação Peruana de Futebol. Será nesse trabalho que Mancini definirá a formação que buscará a vitória contra o Sport Huancayo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Depois do treinamento, o elenco almoça no CT Joaquim Grava e segue para o aeroporto, onde embarca em voo fretado para a capital peruana. O retorno da delegação está previsto para a próxima sexta-feira, dia seguinte ao confronto.

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