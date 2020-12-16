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futebol

Corinthians presta homenagem aos jogadores pelos 30 anos do Brasileirão de 1990

Além da inauguração do busto de Ronaldo Giovaneli, clube promoveu um encontro de parte do elenco daquela conquista que aconteceu há 30 anos nesta mesma data...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:24

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:24

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
No mesmo evento que inaugurou o busto de Ronaldo Giovaneli no Parque São Jorge, o Corinthians prestou uma homenagem aos jogadores campeões brasileiros de 1990 na data em que se comemora 30 anos daquela conquista. Cada um que esteve presente recebeu uma placa para celebrar o título.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> 30 anos do Brasileirão de 1990: relembre o que o Corinthians conquistou desde então
Nem todos os ex-atletas puderam estar na sede social do clube nesta quarta-feira. Além de Ronaldo Giovaneli, Márcio Bittencourt, Paulo Sérgio, Mauro, Fabinho, Wagner e Tupãzinho, autor do gol na final contra o São Paulo, estiveram presentes e receberam suas placas na homenagem do Timão.
Ao lado dos jogadores, participaram da cerimônia organizada pelo Departamento Cultural do clube, Edna Murad, presidente em exercício do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, novo presidente que assumirá o cargo em 4 de janeiro, e Elie Werdo, vice-presidente eleito na chapa com Duílio.
A final
Em 16 de dezembro de 1990, o Corinthians entrou em campo para disputar a segunda partida da decisão do Campeonato Brasileiro com o São Paulo. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Wilson Mano, o Timão voltou ao Morumbi para vencer novamente, dessa vez com tento de Tupãzinho, que garantiu a primeira conquista nacional do clube após 80 anos de história.
Sob o comando de Nelsinho Baptista, o Corinthians entrou em campo com: Ronaldo Giovaneli; Giba, Marcelo Djian, Guinei e Jacenir; Márcio Bittencourt, Wilson Mano e Neto (Ezequiel); Fabinho, Tupãzinho e Mauro (Paulo Sérgio).

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