Corinthians marca segundo jogo-treino antes da estreia do Paulistão

Nesta quarta-feira (19) o Corinthians fará o segundo jogo-treino desta pré-temporada. Logo pela manhã, o Timão enfrentará o Audax-SP em um teste para a estreia do Campeonato Paulista, no dia 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena contra a Ferroviária. No último domingo (16), a equipe corintiana havia feito o primeiro jogo-treino da pré-temporada e venceu a Inter de Limeira, também no seu Centro de Treinamentos, por 1 a 0, gol marcado por DU Queiroz, no fim do segundo tempo.

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Fora do confronto diante dos limeirenses, o trio Renato Augusto, Willian e Jô, que iniciaram a pré-temporada dias após o restante do elenco por testarem positivo para a Covid-19 poderão ficar à disposição contra o Audax-SP. O volante Roni segue sendo monitorado pelo Departamento Médico por conta de um desconforto na coxa.

Agora, diferentemente do primeiro adversário, que joga a elite do futebol paulista, o oponente desta semana disputa a Série A2, segunda divisão do Estadual.

Além do jogo-treino, o Corinthians fará atividades em dois períodos na terça e sexta-feira (18 e 21) e também treinará nas manhãs de quarta, sábado e domingo (19, 22 e 23) e na tarde de quinta-feira (20).

Confira a programação completa do Timão entre os dias 18 e 23 de janeiro

Terça-feira, 18/01

Manhã – TreinoTarde – Treino

Quarta-feira, 19/01​Manhã – Jogo-treino: Corinthians x Audax-SP

Quinta-feira, 20/01​Tarde – Treino

Sexta-feira, 21/01​Manhã – TreinoTarde – Treino

Sábado, 22/01​Manhã – Treino

Domingo, 23/01​Manhã – Treino