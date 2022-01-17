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futebol

Corinthians marca segundo jogo-treino antes da estreia do Paulistão

Nesta quarta-feira (19), o Timão vai enfrentar o Audax-SP no CT Joaquim Grava...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 19:07

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:07

Nesta quarta-feira (19) o Corinthians fará o segundo jogo-treino desta pré-temporada. Logo pela manhã, o Timão enfrentará o Audax-SP em um teste para a estreia do Campeonato Paulista, no dia 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena contra a Ferroviária. No último domingo (16), a equipe corintiana havia feito o primeiro jogo-treino da pré-temporada e venceu a Inter de Limeira, também no seu Centro de Treinamentos, por 1 a 0, gol marcado por DU Queiroz, no fim do segundo tempo.
> GALERIA: Corinthians foi ativo para “se livrar” de atletas fora dos planos> TABELA: Confira e simule os primeiros jogos do Paulistão 2022
Fora do confronto diante dos limeirenses, o trio Renato Augusto, Willian e Jô, que iniciaram a pré-temporada dias após o restante do elenco por testarem positivo para a Covid-19 poderão ficar à disposição contra o Audax-SP. O volante Roni segue sendo monitorado pelo Departamento Médico por conta de um desconforto na coxa.
Agora, diferentemente do primeiro adversário, que joga a elite do futebol paulista, o oponente desta semana disputa a Série A2, segunda divisão do Estadual.
Além do jogo-treino, o Corinthians fará atividades em dois períodos na terça e sexta-feira (18 e 21) e também treinará nas manhãs de quarta, sábado e domingo (19, 22 e 23) e na tarde de quinta-feira (20).
Confira a programação completa do Timão entre os dias 18 e 23 de janeiro
Terça-feira, 18/01
Manhã – TreinoTarde – Treino
Quarta-feira, 19/01​Manhã – Jogo-treino: Corinthians x Audax-SP
Quinta-feira, 20/01​Tarde – Treino
Sexta-feira, 21/01​Manhã – TreinoTarde – Treino
Sábado, 22/01​Manhã – Treino
Domingo, 23/01​Manhã – Treino
Crédito: Nojogo-treinocontraaInterdeLimeiraomeiaGabrielfoititular(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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