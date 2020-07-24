Corinthians lança segunda edição de 'drive-thru' para retirada de camisas

Crédito: Divulgação/Corinthians

Quem não pôde ter a emoção de entrar no gramado da Arena Corinthians no lançamento do novo manto alvinegro ganhou uma nova chance. O #DeVoltaPara90 voltará a acontecer. Após receber mais de 300 veículos na primeira edição, a ação provavelmente será realizada pela segunda vez nos próximos dias 1 e 2 de agosto (vide regulamento abaixo), novamente no estádio corintiano, e apresentará novidades e benefícios para a Fiel.Na segunda edição, o #DeVoltaPara90 voltará a proporcionar uma experiência única aos corintianos: os torcedores passarão por um trajeto interno na Arena para receber brindes dos patrocinadores, além de poderem ver equipamentos de manutenção do gramado, camisas, troféus, ônibus, faixas e bandeiras, sentindo atmosfera emocionante que terá os cantos da fiel em som ambiente.

Ainda nessa experiência, após o trajeto inicial, os carros vão entrar em campo e cruzar a lateral do estádio, onde também poderão recordar dos ídolos de 90 antes de receber a nova camisa em frente ao túnel de acesso ao campo.Além do trajeto interno e da passagem pelo gramado, a ação tem novamente a participação confirmada do Banco BMG, que voltará a oferecer benefícios exclusivos aos correntistas do Meu Corinthians BMG; e, como novidade, a segunda edição do Drive-thru #DeVoltaPara90 contará com a participação da ALE Combustíveis, que anunciou recentemente a renovação do patrocínio ao Timão, e também proporcionará vantagens aos torcedores que se engajarem com a marca, potencializando ainda mais a experiência da Fiel.

Em sua ação para o dia do "drive-thru", o banco BMG oferece um voucher de R$ 25 para os correntistas que comprarem uma das novas camisas oficias do Timão, exclusivamente na Loja Poderoso Timão da Arena Corinthians.

Em sintonia com o patrocinador máster, a ALE Combustíveis também contribui com o torcedor e oferece mais R$ 25 para aquele que aceitar, gratuitamente, colocar a estampa da marca na barra frontal da camisa comprada, reforçando a mudança do local de veiculação do logo da empresa no uniforme do Corinthians. O mesmo torcedor pode usufruir dos dois benefícios simultaneamente, acumulando R$ 50 em voucher para adquirir o novo manto.

Passo a passo para comprar a camisa I ou a II e participar do Drive-thru:

- Realizar o processo de aquisição de uma ou das duas novas camisas do Corinthians, antecipada e exclusivamente, na loja Poderoso Timão da Arena Corinthians (presencialmente ou pelo catálogo online);

- Quem optar pela compra presencial, deverá informar o CPF para validação do benefício do BMG e/ou manifestar o desejo de usufruir do benefício oferecido pela ALE, colocando a estampa da marca gratuitamente;

- Quem optar pela compra online deve selecionar corretamente o produto no botão “Drive-thru #DeVoltaPara90”. Para usar o benefício do BMG, o correntista deve digitar seu CPF no campo “Fale com um Vendedor”. Para usar o benefício da ALE Combustíveis, o torcedor deve digitar o código ALE25, concordando automaticamente em colocar a estampa da marca. Após enviar as informações, aguardar o contato do vendedor com as devidas instruções para o pagamento;

- Confirmar a compra e agendar a data de retirada com o vendedor.

Feito de Responsa

Sabendo da necessidade de muita gente, especialmente nesse momento conturbado, o Banco BMG aproveita para convocar os torcedores a doarem agasalhos e cobertores. Quem puder contribuir, receberá simbolicamente, como agradecimento, uma máscara personalizada do #FeitoDeResponsa, movimento criado pelo Corinthians e pelo BMG para disseminar solidariedade, cidadania e o respeito à fiel torcida.

Regulamento:

. A experiência está programada para os dias 1 e 2 de agosto, mas a confirmação só ocorrerá no meio da próxima semana, levando em consideração um possível uso do estádio na fase final do Paulistão. A data poderá, inclusive, ser alterada para 31/07 ou qualquer outro dia. Vale ressaltar que se a data definida não for conveniente ao torcedor, não haverá qualquer reembolso ou possibilidade de remarcação da experiência, dado que é algo oferecido pontualmente pelos patrocinadores a partir da compra da nova camisa, sem qualquer custo adicional;

. Caso seja diagnosticada febre em algum dos passageiros do carro, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência para precaução de todos;

. Não será permitida a participação de veículos com mais de 2m de largura por questões de cuidado com o gramado natural. Caso o torcedor compareça no dia com um veículo fora desse padrão, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência;

. O uso de máscaras será obrigatório para todos os participantes da ação;

. Recomendamos o máximo de 4 pessoas por carro e, de preferência, que já sejam pessoas do círculo de convivência durante este período de distanciamento social;

. Será proibido sair do trajeto indicado. Em caso de descumprimento, o torcedor será responsável por 100% do ônus gerado e a experiência será interrompida imediatamente;

. Será obrigatório permanecer dentro do veículo durante todo o percurso;

. Não será permitido o uso de materiais pirotécnicos por riscos de acidente;

. A não participação da experiência por qualquer motivo, não permitirá remarcação de data e nem implicará em reembolso de qualquer quantia, uma vez que é oferecida em caráter de cortesia.