Corinthians instala tirolesa na Neo Química Arena e terá mais atrações

Crédito: Reprodução/Twitter

O Corinthians está próximo de anunciar uma nova atração na Neo Química Arena. Trata-se de uma tirolesa, que foi instalada no estádio e poderá ser usada em dias de jogos ou não para o público em geral, não apenas corintianos. No entanto, as atrações não devem parar por aí, segundo informou o novo responsável pelo marketing e pela comunicação do clube, José Colagrossi Neto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em seu perfil oficial no Twitter, o dirigente publicou um vídeo (veja abaixo) do primeiro salto na tirolesa, que foi instalada no nono andar do estádio, ligando os setores Oeste e Leste e fica em cima do setor Norte, onde se posicionam as organizadas. O passeio nas alturas possibilita uma visão panorâmica da Arena. As atrações, porém, não devem parar por aí. De acordo com Colagrossi, outras novidades devem surgir em breve na Neo Química Arena. A ideia do dirigente é fazer com que o estádio tenha atividade 24 horas por dia. Ele lembrou que o local já conta com universidade, academia, restaurante e heliponto.

- Alguns vão achar a ideia (da tirolesa) ruim. Faz parte! Mas nosso objetivo é tornar a Neo Química Arena uma cidade, com atividades 24/7. Já temos o tour, universidade, academia, cabelereiro, restaurantes e bares. Em breve teremos fan zone e hub digital. E muito mais... - declarou Colagrossi em seu Twitter.