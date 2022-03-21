Corinthians inscreve Júnior Moraes no Paulistão, e atacante fica disponível na fase final

O Corinthians terá o reforço do atacante Júnior Moraes na fase final do Campeonato Paulista, a começar pelo duelo contra o Guarani, nesta quinta-feira (24), às 19h, pelas quartas de final, na Neo Química Arena.O atacante foi anunciado pelo Timão na última quarta-feira (16), registrado no Boletim Informativo Diário da CBF na sexta-feira (18), mas não pôde ser relacionado no último fim de semana diante do Novorizontino, pela última rodada da primeira fase, porque não estava inscrito no campeonato.

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Agora, no mata-mata, a Federação Paulista de Futebol permite a substituição de atletas da lista original, e Moraes foi inserido no lugar do volante Gabriel, que foi negociado com o Internacional em fevereiro.

O Corinthians tem até esta terça-feira (22) para fazer novas substituições, caso queira, mas a tendência é que a entrada de Moraes seja a única novidade corintiana para a reta final do Paulista.

Junior Moraes tem treinado com o elenco corintiano desde o dia do seu anúncio. Mesmo tendo passado por uma cirurgia no joelho no ano passado, o atacante voltou a jogar em dezembro do ano passado, ainda pelo Shakhtar Donestsk, da Ucrânia, tendo inclusive marcado gol em sua reestreia.

Brasileiro naturalizado ucraniano, Moraes foi um dos atletas que se refugiaram do conflito entre Rússia e Ucrânia, após tropas russas invadirem o território ucraniano, no fim de fevereiro.

O jogador pertencia ao Shakhtar, onde tinha contrato até junho. Mas com a possibilidade de um acerto provisório com qualquer clube do mundo até a abertura da nova janela de transferências, no dia 1º de julho, por conta da guerra no leste europeu, Junior apareceu ao Timão como oportunidade de mercado, antecipou a sua saída da equipe ucraniana e acertou com o Corinthians até o fim de 2023.

A escolha pelo clube do Parque São Jorge se deve muito pela abertura de portas para que Junior Moraes se recuperasse da lesão no joelho no Brasil, no ano passado.