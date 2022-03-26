Corinthians inscreve Alemão, zagueiro das categorias de base, no Campeonato Paulista

O Corinthians inscreveu o zagueiro Alemão no do Campeonato Paulista. O jogador de 19 anos disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e faz parte do elenco sub-20 do Alvinegro, completa a Lista B do Estadual. Neste domingo, às 16h, o Timão encara o São Paulo, no Morumbi, pela semifinal do torneio.

+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022O zagueiro ainda não atuou pelo time principal, mas já participou do treino de reapresentação do time após a classificação para a fase semifinal.

A Lista B é destinada a jogadores entre 16 e 21 anos de idade, com ao menos um ano de contrato com o clube e, atualmente, conta com 11 jogadores: o goleiro Matheus Donelli, os laterais Léo Mana e Reginaldo, os zagueiros Alemão, Lucas Belezi e Robert Renan, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e os atacantes Felipe Augusto e Gustavo Mantuan.