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Corinthians inscreve Alemão, zagueiro das categorias de base, no Campeonato Paulista

O zagueiro Alemão, de 19 anos, está na lista B do Corinthians ...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 13:56
O Corinthians inscreveu o zagueiro Alemão no do Campeonato Paulista. O jogador de 19 anos disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e faz parte do elenco sub-20 do Alvinegro, completa a Lista B do Estadual. Neste domingo, às 16h, o Timão encara o São Paulo, no Morumbi, pela semifinal do torneio.
+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022O zagueiro ainda não atuou pelo time principal, mas já participou do treino de reapresentação do time após a classificação para a fase semifinal.
A Lista B é destinada a jogadores entre 16 e 21 anos de idade, com ao menos um ano de contrato com o clube e, atualmente, conta com 11 jogadores: o goleiro Matheus Donelli, os laterais Léo Mana e Reginaldo, os zagueiros Alemão, Lucas Belezi e Robert Renan, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e os atacantes Felipe Augusto e Gustavo Mantuan.
Crédito: OzagueiroAlemão,de19anos(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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