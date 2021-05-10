Corinthians garante sua melhor campanha neste formato do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Desacreditado, em reformulação, sem reforços e com perspectivas humildes, o Corinthians acabou surpreendendo com sua campanha na fase de grupos do Paulistão-2021. E o desempenho foi tão bom que a equipe registrou a sua maior pontuação no estadual desde a instituição do atual formato da competição. O feito foi comemorado, inclusive, pelas redes sociais do clube.Com a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, neste domingo, o Timão atingiu 25 pontos no Campeonato Paulista. Foram 12 jogos, sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota nessa primeira fase. Esses números serviram para superar a campanha de 2017, quando o Alvinegro somou 24 pontos.

Foi naquele ano que o atual formato, com 16 clubes e confrontos contra clubes dos outros grupos, foi instituído. De lá para cá, aquela edição havia sido a melhor do Corinthians em termos de pontuação, até ser superada pela de 2021. Vale lembrar que em 2020, a equipe se classificou em segundo lugar, com 17 pontos, brigou contra o rebaixamento e esteve próxima da eliminação.Neste ano, com esses 25 pontos acumulados, o Corinthians conquistou a segunda melhor campanha na classificação geral, perdendo apenas para o São Paulo, que marcou 27 pontos. Caso tivesse vencido o Majestoso do último domingo, quando sofreu o empate já nos acréscimos, a equipe de Vagner Mancini teria terminado a fase de grupos com a melhor campanha geral.

Nas redes sociais, o Corinthians comemorou esse feito após a vitória sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena. Esse era um dos objetivos do time nessa última rodada da competição estadual, o outro era evitar ao máximo o risco de não jogar em casa uma possível semifinal. Algo que ainda não está totalmente definido, já que dependerá dos resultados das quartas de final do torneio.

Confira a pontuação do Corinthians na fase de grupos do Paulistão desde 2017: