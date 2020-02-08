Focado na Libertadores, Corinthians escala time misto contra Inter de Limeira Crédito: Daniel Augusto Jr | Ag. Corinthians

Apesar de acirrada, a briga no grupo D do Campeonato Paulista ficou em segundo plano para o Corinthians nesta semana. Por isso, neste domingo (9), às 16h, o time alvinegro irá a campo, no Itaquerão, diante da Inter de Limeira, desfalcado de alguns de seus principais jogadores.

A ideia do técnico Tiago Nunes é ter os titulares descansados e prontos para reverter o placar da segunda fase preliminar da Copa Libertadores na quarta (12), também na casa alvinegra, contra o Guaraní-PAR -na primeira partida, em Assunção, o time aurinegro venceu por 1 a 0.

Disposto a evitar a eliminação precoce na Libertadores, Nunes deve promover trocas importantes no compromisso pelo Paulista. O lateral-direito Fagner pode ganhar um descanso e ceder a posição para o uruguaio Bruno Méndez. Recuperado de lesão, Michel Macedo foi inscrito no Estadual e deve ser opção no banco.

No meio de campo, Gabriel provavelmente será acionado na vaga de Camacho, que recentemente sentiu dores no quadril e teve pouco tempo para se recuperar.

No setor ofensivo, da equipe que atuou no meio de semana no Paraguai, Janderson, Luan e Boselli podem ser poupados. Assim, Madson, Mateus Vital e Vagner Love ganhariam uma oportunidade.

Já o lateral-esquerdo Sidcley, que foi mal contra o Guaraní, deve perder a vaga para Lucas Piton. Assim, ele deve ser escalado contra o time do interior paulista, enquanto o garoto aguarda o duelo da Libertadores.

É possível que Tiago Nunes faça ainda outras mudanças -os treinos da última sexta (7) e do sábado (8) foram fechados para a imprensa.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Madson, Mateus Vital e Everaldo; Vagner Love. T.: Tiago Nunes

INTER DE LIMEIRA

Rafael Pin; Elácio Cordoba, Oliveira, João Victor e Lucas Balardin; Marquinhos, Geovane, Murilo Rangel e Thomaz; Lucas Braga e Tcharlles. T.: Elano

Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP)

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Raphael Claus (SP)