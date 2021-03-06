Corinthians encerra preparação pra enfrentar a Ponte Preta; confira os relacionados

O Corinthians encerrou uma semana de notícias ruins com mais um baque, após um surto de Covid-19 atingir 10 jogadores do clube entre as últimas terça (2) e quinta-feira (4), mais quatro atletas registraram positivo para a doença na véspera do confronto diante da Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. Sem 14 jogadores, por conta do vírus, mais cinco no Departamento Médico, sendo que Gustavo Mosquito e Léo Natel não participaram novamente da atividade de campo, são dúvidas, mas provavelmente desfalcarão o time de Parque São Jorge contra a Macaca, o técnico Vagner Mancini pode ter até 19 baixas para o duelo diante do time campineiro.