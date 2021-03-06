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Corinthians encerra preparação pra enfrentar a Ponte Preta; confira os relacionados

Desfalques do Timão para o duelo contra a Macaca podem chegar a 19 jogadores...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:03
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou uma semana de notícias ruins com mais um baque, após um surto de Covid-19 atingir 10 jogadores do clube entre as últimas terça (2) e quinta-feira (4), mais quatro atletas registraram positivo para a doença na véspera do confronto diante da Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. Sem 14 jogadores, por conta do vírus, mais cinco no Departamento Médico, sendo que Gustavo Mosquito e Léo Natel não participaram novamente da atividade de campo, são dúvidas, mas provavelmente desfalcarão o time de Parque São Jorge contra a Macaca, o técnico Vagner Mancini pode ter até 19 baixas para o duelo diante do time campineiro.
No trabalho realizado na manhã deste sábado (6), Mancini comandou uma atividade tática onde esboçou o time que deve vir a campo em busca da primeira vitória corintiana na temporada.
O provável Corinthians contra a Ponte tem: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Guilherme Biro; Roni e Camacho; Mateus Vital, Cazares, Rodrigo Varanda e Jô.
>> Veja a tabela do Paulistão 2021 e simule os próximos jogos
Confira os relacionados do Timão para encarar a Ponte Preta
Goleiros: Matheus Donelli e AlanLateral: Guilherme BiroZagueiro: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João VictorMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Cazares, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero e Roni Atacantes: Antony, Felipe, Jô e Rodrigo Varanda

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