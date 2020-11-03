Corinthians encerra preparação para pegar o América; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians realizou na tarde desta terça-feira o último treinamento antes de enfrentar o América-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a decisão, o Timão deve contar com pelo menos sete desfalques importantes.Em campo, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático e coletivo, e deu instruções de movimentação para a equipe que será titular. Fábio Santos, Otero e Gustavo Silva não participaram, pois já atuaram por Atlético-MG e Paraná, respectivamente, na mesma competição e não podem defender outro clube, nessa fases seguintes. Portanto, não estarão à disposição do treinador.

Por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus, os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.O atacante Jô, que anteriormente estava no departamento médico se recuperando de uma contratura muscular na panturrilha direita, realizou trabalhos físicos no campo e de fortalecimento na academia. Mauro Boselli trabalhou na parte interna do CT Joaquim Grava, para se recuperar de uma lombalgia. Ambos não devem estar na lista de relacionados para Minas Gerais.

Vale lembrar que Danilo Avelar e Gustavo Mantuan sofreram lesão ligamentar no joelho e só voltarão a jogar em meados de 2021. Uma provável escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro e Éderson; Cazares, Mateus Vital (Léo Natel) e Matheus Davó.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, o América-MG venceu por 1 a 0. Sendo assim, o Timão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Não há gol qualificado no torneio.