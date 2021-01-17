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Corinthians encerra preparação para o clássico diante do Palmeiras; veja provável time

Técnico Vagner Mancini realizou treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe, que deve ser a mesma que goleou o Fluminense por 5 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 12:26

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 12:26

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou sua preparação para o clássico contra o Palmeiras. O Timão visita o rival nesta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Time que goleou a Fluminense deve ser mantido.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira a evolução do Corinthians desde a chegada de Mancini
Todo o trabalho do dia foi realizado no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho). Após o aquecimento, comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, Vagner Mancini preparou um treino tático com a equipe. Na sequência, o treinador promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.Ainda cumprindo quarentena por ter testado positivo para Covid-19, o meio-campista Otero desfalca a equipe. Além dele, Lucas Piton, que foi submetido a uma cirurugia na hérnia inguinal, está fora do jogo. Por outro lado, Ramiro, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, está novamente à disposição.
Embora houvesse uma dúvida se o camisa 8 entraria como titular no lugar de Cantillo ou iria para o banco, Mancini resolveu essa incógnita no treinamento deste domingo. Segundo o jornalista Flávio Ortega, da ESPN, o colombiano é quem formará o meio-campo com Gabriel. Sendo assim, se isso se concretizar, o Timão repetirá pela primeira vez uma escalação no Campeonato Brasileiro.
Um provável Corinthians para enfrentar o Palmeiras é exatamente o mesmo que goleou o Fluminense por 5 a 0: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.
Após o treinamento, os atletas foram liberados para almoçar com suas famílias e, no fim desta tarde, se reapresentam no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, onde ficarão concentrados até a saída para o Dérbi desta segunda. O Corinthians ocupa a oitava posição na tabela com 42 pontos.

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