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futebol

Corinthians empresta zagueiro para jogar o Paulistão pelo São Caetano

Nesta segunda-feira, Timão anunciou o empréstimo de Caetano para o Azulão até o término da disputa do Campeonato Paulista. O jovem disputou a Série B pelo Oeste...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:21

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:21

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians selou o destino de um dos seis jogadores que retornaram recentemente de empréstimo. Trata-se do zagueiro Caetano, que foi emprestado ao São Caetano para a disputa do Paulistão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Aos 21 anos, o jovem defensor estava no Oeste, também por empréstimo, na disputa da Série B do Brasileirão, em que a equipe de Barueri foi rebaixada. No início de fevereiro, Caetano retornou para o Timão, mas já sabia que não ficaria e logo foi negociado com o Azulão para jogar por lá pelos próximos meses.
Com contrato até fevereiro de 2024, o zagueiro tem recebido rodagem para algum dia ser aproveitado na equipe principal. Como é tratado como um jogador com potencial e receber a atenção do mercado, os empréstimos têm sido priorizados em detrimento de sua utilização no elenco sub-23.
Caetano chegou ao Corinthians em 2018 para integrar a equipe sub-20, mas ainda não teve sua estreia vestindo a camisa do time principal. Na temporada 2020, pelo Oeste, fez 20 jogos e não marcou gols, em 2019, ele já havia passado por Barueri realizando 21 partidas e marcando um gol. No começo do ano passado, ele teve curta passagem pelo Coritiba, onde atuou em quatro duelos.

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