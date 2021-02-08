Corinthians empresta zagueiro para jogar o Paulistão pelo São Caetano

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians selou o destino de um dos seis jogadores que retornaram recentemente de empréstimo. Trata-se do zagueiro Caetano, que foi emprestado ao São Caetano para a disputa do Paulistão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Aos 21 anos, o jovem defensor estava no Oeste, também por empréstimo, na disputa da Série B do Brasileirão, em que a equipe de Barueri foi rebaixada. No início de fevereiro, Caetano retornou para o Timão, mas já sabia que não ficaria e logo foi negociado com o Azulão para jogar por lá pelos próximos meses.

Com contrato até fevereiro de 2024, o zagueiro tem recebido rodagem para algum dia ser aproveitado na equipe principal. Como é tratado como um jogador com potencial e receber a atenção do mercado, os empréstimos têm sido priorizados em detrimento de sua utilização no elenco sub-23.