Corinthians e Poty renovam patrocínio até 2023 e incluem novidade na parceria

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians e a Bebidas Poty anunciaram nesta quarta-feira a renovação do contrato de patrocínio, iniciado em 2019, por mais duas temporadas, ou seja, válido até janeiro de 2023. A grande novidade para 2021 é que a Levity, marca de água pertencente à Poty, passa a ser a água mineral oficial do Timão. A negociação da parceria foi realizada pela agência Wolff Sports & Marketing.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O novo contrato mantém as contrapartidas estabelecidas no início da parceria da empresa com o clube, que incluem a exposição de marca Poty na parte traseira dos calções dos jogadores do time profissional masculino, nos backdrops de entrevistas coletivas de imprensa, em placas estáticas no Centro de Treinamento Joaquim Grava, no site e nas redes sociais.

Além disso, haverá ações de ativação, relacionamento e licenciamento de bebidas com o uso do rótulo de “Guaraná Oficial do Bando de Loucos”.Marca de água da Bebidas Poty, a Levity passa a ser a água oficial do Corinthians, o que significa distribuição de garrafas durante as partidas e nos treinamentos para jogadores e equipe técnica. Será fornecida também para as atletas do futebol feminino, times de base, espaços corporativos da Sede Social e da Neo Química Arena, além de estar presente durante as entrevistas coletivas de imprensa e entre outros eventos comandados pelo Timão.

- A renovação da parceria do Corinthians com a Poty é muito positiva para nosso clube. A extensão deste contrato para outras modalidades, por meio da inclusão da água Levity, prova a fantástica capacidade que o Corinthians tem de dar visibilidade não só nos campos e quadras, mas também no ambiente digital - afirmou José Colagrossi Neto, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube.

- A parceria com o Corinthians deu visibilidade nacional ao guaraná Poty e proporcionou um excelente relacionamento com uma das mais fiéis e apaixonadas torcidas do Brasil. É por isso que estamos não apenas renovando, mas também aumentando essa exposição de marcas agora com a entrada da Levity - declarou José Luiz Franzotti, Diretor Presidente Bebidas Poty.

Atualmente, o futebol masculino do Corinthians conta com os seguintes patrocinadores na camisa: