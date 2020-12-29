Corinthians e Grêmio empatam no jogo de ida das quartas do BR sub-20

Nesta terça-feira, na Fazendinha, Corinthians e Grêmio empataram em 0 a 0 no jogo dia ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. Após quase 60 minutos jogando com um a menos, o Timão segurou o resultado e vai decidir a vaga na semifinal fora de casa, no domingo, no Rio Grande do Sul.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A primeira etapa começou com o Timão se projetando mais ao ataque, logo aos dois minutos, Cauê foi travado no chute pela direita após passe de Daniel Marcos. Pouco depois, Reginaldo fez lançamento rasteiro para Antony na linha de fundo, o atacante alvinegro tentou o chute, mas antes disso, o zagueiro adversário conseguiu afastar para escanteio.
Enquanto isso, a primeira chegada do Grêmio foi aos 13 minutos, quando o goleiro corintiano Yago foi pressionado, chutou forte para afastar, o meio-campo gremista acabou ligando o contra-ataque e o atacante gaúcho arriscou um chute cruzado, obrigando o arqueiro a espalmar para afastar o perigo.Já aos 21 minutos, o Corinthians conseguiu uma chegada pelo lado esquerdo, com Reginaldo, que cruzou, mas o zagueiro tricolor jogou para escanteio. Na cobrança, o mesmo Reginaldo lançou alto e Alemão subiu mais que os zagueiros, a bola foi cabeceada para o chão, dificultando a defesa.Com 34 minutos, o Timão ficou com um a menos depois de uma dividida entre o atacante adversário e o goleiro Yago, que acabou sendo expulso. O técnico Dyego Coelho precisou realizar uma substituição para recompor a meta alvinegra sacando Du Queiroz para a entrada do goleiro Alan Gobetti.
Ainda no primeiro tempo, houve a jogada mais perigosa do Grêmio, que aconteceu aos 43 minutos, num cruzamento e chute forte cruzado, mas o zagueiro Alemão conseguiu tirar de cabeça, em cima da linha.
A segunda etapa começou com alterações para o Corinthians, entraram Riquelme e Richard Cossoniche para as saídas de Matheus Araújo e Antony. Logo aos seis minutos, o Timão foi pressionado no seu campo de defesa, a bola foi alçada na área pela direita, passou para a ponta esquerda, o atacante gremista arriscou a finalização, porém o zagueiro Alemão consegue afastar.
Pouco depois, aos dez minutos, Dyego Coelho realizou sua quarta alteração na equipe: Wendell entrou no lugar de Cauê. O segundo tempo teve mais posse de bola dos gaúchos, que teve sempre um a mais em campo. Foram apenas dois contra-ataques sem finalização à meta gremista em 20 minutos de jogo.
No entanto, na bola parada, o Corinthians chegou aos 22 minutos. Daniel Marcos fez a cobrança, a bola passou por Ronald e Alemão chegou tentando o desvio, mas a tentativa passou alta demais e acabou saindo por cima do gol. Com 24 minutos, Júlio entrou na partida no lugar do meia Vitinho.
Mesmo com um jogador a menos em campo, o Corinthians conseguiu controlar a posse no meio-campo, sem levar muitos sustos. A linha alta alvinegra resultou num bom ataque aos 40 minutos. A falta foi cobrada pela ponta esquerda, a bola ficou no bate-rebate e Daniel Marcos conseguiu cabecear para Luis Mandaca, dominar e chutar forte, mas o goleiro adversário defendeu.
Corinthians e Grêmio voltam a se encontrar no próximo domingo, dia 3 de janeiro de 2021, às 16h, pelo jogo de volta das quartas de final, no CT Hélio Dourado. Um novo empate por qualquer placar, levará a decisão aos pênaltis.