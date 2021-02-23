Corinthians define a lista de 20 atletas que disputarão a Copa Libertadores Feminina; confira

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

A pouco mais de dez dias para o início da Copa Libertadores Feminina, o Corinthians definiu suas 20 atletas que representarão o clube na busca pelo tricampeonato continental. O Timão venceu o torneio em 2017 e 2019.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Trabalhando com um elenco de 27 atletas, o treinador Arthur Elias precisou realizar sete cortes para se adequar aos critérios estabelecidos pela Conmebol. Vale lembrar, a entidade exige a inscrição obrigatória de três goleiras.

Entre as ausências está a zagueira Erika. Apesar dos esforços do departamento médico do clube e da atleta, que realiza treinamentos especializados e fisioterapia em dois períodos, ela não conseguiu se recuperar de lesão muscular na coxa direita e não disputará o torneio.As equipes participantes não poderão realizar mais alterações na lista enviada. A única exceção será para atletas que se lesionarem até 24h antes do início da competição. Neste caso, o clube deverá pedir o aval da comissão médica da Conmebol para realizar a mudança.

O Timão tem viagem prevista para Buenos Aires, na Argentina, em 3 de março. Ao meio-dia desta terça-feira, será realizado o sorteio das chaves da competição. Logo após, o treinador Arthur Elias e a meio-campista Grazi concederão entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Joaquim Grava.

Confira abaixo as 20 relacionadas do Corinthians para a Copa Libertadores Feminina:

AdrianaAndressinhaDianyGabi NunesGabi PortilhoGabi ZanottiGiovanna CampioloGiovanna CrivelariGraziIngrydIsa CruzJulieteKatiusciaPardalPatyPolianaTainá BorgesTamiresVictoria AlbuquerqueYasmim