Corinthians conclui preparação para pegar o Mirassol; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians fez o segundo e último treino antes de enfrentar o Mirassol, neste domingo, às 16h, na Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Timão deve repetir a escalação que derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Morumbi, pelas quartas de final.Após se dedicarem à recuperação física na última sexta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Red Bull Bragantino voltaram a campo para a atividade. Inicialmente, a comissão técnica passou instruções em vídeo para o grupo para, na sequência, aplicar no campo.

O técnico Tiago Nunes comandou um trabalho tático e coletivo para fazer os ajustes finais na equipe que deve iniciar a partida e interferiu diversas vezes para dar mais instruções. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar os treinos in loco, devido ao protocolo de retomada do futebol paulista.- O Mirassol vem forte. Passou por situações difíceis e chegou até a semifinal. São dois clubes fortalecidos. Vai ser um jogo duro e são dois clubes batalhando pela final. Estamos fortalecidos e vamos com tudo para esse jogo - disse o meio-campista Éderson em entrevista para a Corinthians TV.

Fora da última partida, o atacante Everaldo e o meio-campista Cantillo também participaram do treinamento deste sábado junto do grupo, mas ambos devem ser opção no banco para Tiago Nunes. Éderson e Vital devem ser mantidos na equipe. Uma provável escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson; Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.