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futebol

Corinthians conclui preparação para o Dérbi; veja provável escalação

Timão treinou na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, pela última vez antes de enfrentar o rival. Léo Natel e mais dois jovens da base foram inscritos no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 23:55

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 23:55

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians finalizou nesta terça-feira a preparação para o reinício do Campeonato Paulista, que será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, na Arena, pela 11ª rodada da fase de grupos do estadual. Além do treino, a novidade do dia foi a inscrição de Léo Natel e dois jovens da base, que ficam à disposição do técnico Tiago Nunes para o clássico.Com exceção do meio-campista Cantillo, em isolamento social após teste positivo para coronavírus, a comissão técnica teve todo o elenco à disposição. Vale lembrar que Jô está fora do duelo, pois não foi possível fazer sua inscrição na competição por não ter sido regularizado a tempo na CBF. Léo Santos é outro desfalque certo, porém por conta de dores no joelho direito.
Em campo, o técnico Tiago Nunes comandou uma atividade tática e coletiva, com o objetivo de repetir as movimentações da equipe que deve iniciar o Dérbi nesta quarta-feira. A imprensa ainda não pode acompanhar os treinamentos in loco devido ao protocolo de segurança elaborado pelas autoridades envolvidas. Mas um provável time é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Carlos Augusto); Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Danilo Avelar ganhou o duelo com Bruno Méndez na zaga e deve ser o titular no clássico ao lado de Gil. Já na lateral esquerda, apesar de ter treinando quase todo o período de preparação com Sidcley, Tiago Nunes experimentou a entrada de Carlos Augusto na posição, o que pode ser uma surpresa.
Uma novidade que pode pintar no banco de reservas é Léo Natel, que foi incluído na lista do Campeonato Paulista e está relacionado com o restante do grupo. Embora tenha chegado recentemente, ele pode ser uma alternativa para o ataque corintiano. Além dele, o Timão inscreveu o volante Xavier e o meia Ruan Oliveira, ambos promovidos das categorias de base do clube.
Após o treinamento, os inscritos na competição estadual e a comissão técnica passaram a ficar concentrados no CT Joaquim Grava, cumprindo determinação da FPF. Isso vale até o término da participação do clube no Paulistão. Para se classificar para as quartas de final, o Corinthians precisa vencer suas duas partidas restantes na fase de grupos e torcer para que o Guarani não pontue.

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