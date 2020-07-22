Corinthians conclui preparação para o Dérbi; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians finalizou nesta terça-feira a preparação para o reinício do Campeonato Paulista, que será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, na Arena, pela 11ª rodada da fase de grupos do estadual. Além do treino, a novidade do dia foi a inscrição de Léo Natel e dois jovens da base, que ficam à disposição do técnico Tiago Nunes para o clássico.Com exceção do meio-campista Cantillo, em isolamento social após teste positivo para coronavírus, a comissão técnica teve todo o elenco à disposição. Vale lembrar que Jô está fora do duelo, pois não foi possível fazer sua inscrição na competição por não ter sido regularizado a tempo na CBF. Léo Santos é outro desfalque certo, porém por conta de dores no joelho direito.

Em campo, o técnico Tiago Nunes comandou uma atividade tática e coletiva, com o objetivo de repetir as movimentações da equipe que deve iniciar o Dérbi nesta quarta-feira. A imprensa ainda não pode acompanhar os treinamentos in loco devido ao protocolo de segurança elaborado pelas autoridades envolvidas. Mas um provável time é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Carlos Augusto); Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Danilo Avelar ganhou o duelo com Bruno Méndez na zaga e deve ser o titular no clássico ao lado de Gil. Já na lateral esquerda, apesar de ter treinando quase todo o período de preparação com Sidcley, Tiago Nunes experimentou a entrada de Carlos Augusto na posição, o que pode ser uma surpresa.

Uma novidade que pode pintar no banco de reservas é Léo Natel, que foi incluído na lista do Campeonato Paulista e está relacionado com o restante do grupo. Embora tenha chegado recentemente, ele pode ser uma alternativa para o ataque corintiano. Além dele, o Timão inscreveu o volante Xavier e o meia Ruan Oliveira, ambos promovidos das categorias de base do clube.