Corinthians conclui mais um dia de preparação para o Dérbi e treinará na Arena nesta quarta-feira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino desta semana que antecede o retorno do futebol após a quarentena. A preparação é de olho no Dérbi contra o Palmeiras, no próximo dia 22, quando será reiniciado o Campeonato Paulista de 2020. Nesta quarta-feira, o elenco treinará na Arena, em Itaquera, no período da tarde.Os atletas iniciaram as atividades do dia com um trabalho de finalização bastante intenso. Depois, o técnico Tiago Nunes, assim como vendo sendo rotina desde a última semana, fez um treinamento tático já ajustando a equipe para a reestreia no Paulistão, no clássico contra o rival. Vale lembrar que a presença da imprensa não está liberada por conta da pandemia.

O meio-campista colombiano Victor Cantillo testou positivo para a COVID-19 e novamente foi desfalque no treinamento, do qual está afastado desde a última sexta-feira. Ele ficará em isolamento por cerca de duas semanas e terá acompanhamento médico diário. Sua presença no retorno do Paulistão é improvável e só deve estar apto para o início do Brasileirão-2020.