  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians bate o Internacional e estreia com vitória no Campeonato Brasileiro sub-17
Corinthians bate o Internacional e estreia com vitória no Campeonato Brasileiro sub-17

Na partida realizada na noite da última sexta-feira, os Filhos do Terrão venceram o Colorado por 2 a 1, com gols de Pedrinho e Wesley, na Fazendinha...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:52

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na noite da última sexta-feira, a equipe sub-17 do Corinthians fez sua estreia na temporada 2021. Em jogo válido pelo Brasileirão da categoria, o Alvinegro enfrentou o Internacional na Fazendinha, pela primeira rodada do grupo A. A partida terminou com vitória do Timão por 2 a 1, gols de Pedrinho e Wesley.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos: veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Primeiro tempo
Com o domínio do meio campo, o Corinthians ficava mais com a bola. Aos 12 minutos, em falta cometida próximo da entrada da área, o lateral Leo Mana cobrou no canto direito, obrigando o goleiro adversário a espalmar para fora. Em seguida, aos 18 minutos o Timão chegou a marcar um gol em chute de fora da área de Thomas Rafael, porém a arbitragem anulou por conta de uma falta.
O Corinthians chegou novamente com perigo aos 33 minutos, em boa troca de passes na ponta direita. Léo Mana cruzou a a bola na área e Pedro cabeceou por cima do gol Colorado. No lance seguinte, em contra-ataque adversário, Kauê faz uma defesa a queima roupa, salvando o Timão de ser vazado.
Não demorou muito e o Timão abriu o placar. Aos 36 minutos, Léo Mana cruzou a bola rasteira entre os zagueiros colorados, o meia Pedrinho recebeu a assistência e chutou cruzado, vencendo o arqueiro. 1 a 0 para o Alvinegro, placar que foi mantido até o término da primeira etapa na Fazendinha.Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Inter começou arriscando com 30 segundos de jogo, levando perigo ao gol alvinegro e aos 8 minutos os gaúchos acabaram chegano ao gol de empate com Carlisson, encobrindo Kauê num chute de fora da área.
O Timão passou a reagir, e aos 19 minutos, Wesley, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área, cortou o zagueiro e chutou forte em cima do goleiro. Em seguida, Breno Bidon arriscou de fora e a bola foi no travessão.
Já melhor na partida novamente, o Corinthians conseguiu chegar ao segundo gol, quando aos 32 minutos da segunda etapa Léo Mana cruzou na área para Wesley finalizar e balançara a rede para sacramentar a vitória.
Próximo jogo
A próxima partida do Corinthians sub-17 será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 15 de maio, próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 15h00, no SESC Alterosas, em Belo Horizonte.

