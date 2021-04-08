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Corinthians avança em acordo com empresa de auditoria para negociação de dívidas; entenda

Multinacional também auxiliará o Timão na captação de novas parcerias...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 12:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encaminhou nesta semana um acordo com a KPMG, empresa de auditoria, consultoria e assessoria tributária, a fim de auxiliar nas negociações referente às dívidas do clube.
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo" e confirmada pelo LANCE!. A KPMG é uma das quatro maiores empresas multinacionais no seu segmento e, além de auxiliar o Timão na negociação com credores, também buscará soluções para a captação de novos recursos financeiros, como a busca por parceiros e patrocinadores.
Atualmente, o montante total da dívida corintiana é de R$ 956 milhões, sem contar o débito de R$ 569 milhões com a Caixa Econômica Federal referente ao pagamento da Arena, em Itaquera, que será pago de forma parcelada em 20 anos. No que se refere a esta dívida, o Corinthians também terá a entrada de R$ 300 milhões vindos da Neo Química, empresa que desde outubro do ano passado dá nome ao estádio.
Desde que assumiu o clube, em janeiro, o presidente Duilio Monteiro Alves tem adotado uma política de austeridade financeira, onde deixa claro que o enxugamento de gastos e a diminuição das dívidas é a prioridade da sua gestão.
O contrato com a KPMG ainda não foi firmado, mas a estimativa é que ele seja assinado nos próximos dias, assim como um acordo com o escritório de advocacia Trengrouse & Gonçalves Advogados, especializado em direito empresarial, esportivo e de entretenimento.
As duas empresas devem se juntar a Falcone, que recentemente assinou contrato de um ano para prestação de serviços de consultoria de gestão, a fim de auxiliar a diretoria corintiana na montagem do planejamento estratégico para controle orçamentário durante os próximos anos.
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