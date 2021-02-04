Corinthians anuncia seis atletas do sub-20 integrados ao elenco sub-23

Crédito: Denis Ninzoli/Ag. Corinthians

Contratado para comandar o sub-23 do Corinthians, o ídolo e ex-jogador Danilo segue seu trabalho para montar e ajustar o elenco de Aspirantes do clube, que disputa, em julho, o Brasileirão da categoria. Na manhã desta quinta-feira, o Timão anunciou que o grupo contou com o retorno de seis atletas que integravam o elenco sub-20 e estouraram o limite de idade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os Filhos do Terrão que passam a integrar o grupo do técnico Danilo são: Yago (goleiro), Gabriel Araujo (zagueiro), Leo Paraíso (zagueiro), Du Queiroz (volante), Vitinho (meia), Adson (atacante). Os seis já começaram a trabalhar com o grupo. Destaque fica para Vitinho, que é considerado uma joia da base.

No primeiro treino, os atletas fizeram um trabalho de estabilidade e treino físico no campo 2 do CT da base. Durante a semana, o grupo realizou exames cardiológicos e o teste de Covid-19. Todos foram aprovados e estão aptos a integrar o elenco que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021.