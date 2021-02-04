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futebol

Corinthians anuncia seis atletas do sub-20 integrados ao elenco sub-23

Yago, Gabriel Araujo, Leo Paraíso, Du Queiroz, Vitinho e Adson estouraram a idade do Sub-20 e farão parte da equipe de transição farão parte do grupo da equipe de Aspirantes...
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Publicado em 

04 fev 2021 às 13:36

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:36

Crédito: Denis Ninzoli/Ag. Corinthians
Contratado para comandar o sub-23 do Corinthians, o ídolo e ex-jogador Danilo segue seu trabalho para montar e ajustar o elenco de Aspirantes do clube, que disputa, em julho, o Brasileirão da categoria. Na manhã desta quinta-feira, o Timão anunciou que o grupo contou com o retorno de seis atletas que integravam o elenco sub-20 e estouraram o limite de idade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Os Filhos do Terrão que passam a integrar o grupo do técnico Danilo são: Yago (goleiro), Gabriel Araujo (zagueiro), Leo Paraíso (zagueiro), Du Queiroz (volante), Vitinho (meia), Adson (atacante). Os seis já começaram a trabalhar com o grupo. Destaque fica para Vitinho, que é considerado uma joia da base.
No primeiro treino, os atletas fizeram um trabalho de estabilidade e treino físico no campo 2 do CT da base. Durante a semana, o grupo realizou exames cardiológicos e o teste de Covid-19. Todos foram aprovados e estão aptos a integrar o elenco que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021.
Uma das promessas de Duílio Monteiro Alves, que completa um mês na presidência nesta quinta-feira, é reformular o sub-23 corintiano, que tem sido motivo de críticas por parte da torcida. A intenção da criação da categoria é aproveitar os atletas que estouram o limite de idade e servir de transição para aqueles que possam ter uma oportunidade na equipe principal.

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