Corinthians anuncia a contratação de Jonathan Cafú até dezembro de 2023

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Jonathan Cafú. Segundo comunicado divulgado pelo Alvinegro, o atleta chega sem custos ao clube, já que rescindiu com o Al-Hazm, da Arábia Saudita, camisa que defendia recentemente. Seu contrato é válido até dezembro de 2023.Cafú iniciou sua carreira nas categorias de base do Desportivo Brasil. Passou por Boavista, XV de Piracicaba, Capivariano, até ser contratado pela Ponte Preta, em 2014. Após boas atuações, foi contratado pelo São Paulo e, de lá, seguiu para o Ludogorets, da Bulgária. Venceu três vezes o Campeonato Búlgaro até ser vendido ao Bordeaux, da França, em 2018.
O clube francês o emprestou ao Estrela Vermelha, da Sérvia, e o atacante foi campeão nacional pelo clube. No ano passado, retornou ao Bordeaux e, em seguida, partiu para o Al-Hazm, sua última equipe antes de chegar ao Timão.A contratação de Cafú tem o aval de Vagner Mancini e de sua comissão técnica. O nome foi aprovado e viabilizado pela diretoria, já que o atacante preenche o perfil de jogador de velocidade que atua pelas pontas, algo que tem sido desejo corintiano desde o início de 2020, quando o treinador ainda era Tiago Nunes.
- Todos os atletas que chegam ao Corinthians, chegam por um consenso, a gente coloca os nomes na mesa, conversa, então não é porque um pediu, o outro gosta, tudo é realizado por meio de um consenso de opiniões - disse o comandante alvinegro em entrevista coletiva no último sábado.
Cafú treina no CT Joaquim Grava desde a última semana, quando a contratação foi acertada. Restavam apenas finalizar alguns detalhes burocráticos para que o anúncio fosse feito pelo Corinthians. Com isso, é possível que em breve ele já esteja à disposição de Mancini, inclusive na partida do próxima sábado, diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020.
Seu último jogo foi no dia 9 de setembro, pelo Al Hazm, quando jogou os 90 minutos da derrota por 2 a 0 para o Al-Wehda, em duelo válido pelo campeonato saudita. Já seu último gol aconteceu em 4 de agosto. Pelo Al Hazm, Cafú marcou dois tentos em 15 partidas oficiais que disputou na Arábia.