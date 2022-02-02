Coreia do Sul vence a Síria e garante vaga na Copa; veja as seleções já classificadas para o torneio

Mais uma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo do Qatar nesta terça-feira. Em Dubai, a Coreia do Sul venceu a Síria por 2 a 0, com gols de Kim Jin-Su e Chang-Hoon, e se garantiu no Mundial no fim do ano. Com o resultado, a equipe chegou aos 20 pontos no Grupo A das Eliminatórias Asiáticas e não pode ser mais alcançada pelos Emirados Árabes.
Se no Grupo A a situação já está definida com Irã e Coreia do Sul classificadas, o Grupo B ainda está aberto, com três seleções brigando pelas duas vagas diretas na Copa do Mundo. Arábia Saudita lidera, com 19 pontos, seguido por Japão, com 18 e Austrália, com 15. O terceiro colocado de cada grupo disputa repescagem para tentar um lugar no Qatar.
A Coreia do Sul se juntou a outras 14 seleções já confirmadas no Mundial de 2022: Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça, além do anfitrião Qatar. É a 11ª vez que os coreanos chegam a Copa do Mundo, tendo o melhor desempenho em 2002, quando sediou o torneio e ficou na 4ª posição.