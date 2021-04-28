CorazónTricolor: início de Crespo no São Paulo tem marcas expressivas

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O são Paulo de Hernán Crespo vem chamando a atenção dos torcedores neste começo de temporada. Com 25 pontos no Campeonato Paulista e uma sequência incrível de sete vitórias consecutivas, a equipe ganhou confiança e vem colecionando marcas expressivas em 2021.

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Entre elas, estão as sete vitórias seguidas no menor intervalo de tempo, um melhor começo de um técnico no século, e o quinto melhor início de um treinador da história do clube, além da melhor média de gols na temporada entre os clubes da Série A do Brasileirão. Com isso, o LANCE! mostra algumas marcas do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Início animador no estadual e recorde de vitórias em menor tempo O começo do São Paulo no Campeonato Paulista é impressionante. Em dez jogos até aqui, foram oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. Entre os triunfos, destaque para a goleada sobre o Santos por 4 a 0, no Morumbi, e a vitória em cima do Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, quebrando um tabu de 12 anos sem vencer o rival no estadual.

Nem a maratona de jogos a cada 48 horas foi o suficiente para parar o clube do Morumbi. Com a vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Ituano no último domingo (25), o São Paulo alcançou a marca de sete vitórias consecutivas em 2021, feito estabelecido em um período de 16 dias (entre os dias 10 e 25 de abril) e que constitui um novo recorde para o clube, considerando apenas partidas do time principal.

Antes do desempenho atual, as séries de sete vitórias seguidas que ocorreram no menor espaço de tempo se deram em 1982 (duas vezes) e em 2007: todas em um intervalo de 21 dias. Maior média de gols entre clubes da Série A na temporadaO ataque do São Paulo vem muito bem desde a chegada de Crespo. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, a equipe chegou aos 28 gols em 11 jogos disputados nesta temporada, atingindo a média de 2,55 gols por partida.

O Grêmio, com 35 gols em 16 jogos (média de 2,18 por jogo) e o Flamengo, que tem 28 gols em 13 jogos (média de 2,15 por jogo), são os outros melhores ataques na temporada.

Tantos gols dão ao São Paulo, o melhor ataque do estadual, com 25 gols. Para se ter uma ideia, os dois melhores ataques depois do Tricolor são de Corinthians e Red Bull Bragantino, com 13 gols cada. Maior sequência de vitórias desde 2012, ano do último título

Mais um dado curioso é a sequência de vitórias do São Paulo, que tem relação com o ano de 2012, quando o Tricolor venceu a Copa Sul-Americana, último título do clube. Já são sete jogos sem perder, igualando uma marca daquela ano (São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André e Ituano).

O time de Crespo já superou o feito de Fernando Diniz, que ficou seis partidas sem saber o que é derrota. Naquela temporada, a equipe embalou seis vitórias consecutivas em partidas de Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Melhor início de um técnico do São Paulo no século e quinto da históriaCom o time conseguindo resultados cada vez mais expressivos, é natural o técnico Crespo também atingir marcas. Na partida diante do Santo André, que terminou com vitória por 2 a 0 para o Tricolor, o argentino igualou a campanha de Cuca em 2004.

Em toda a história, desde 1930, os números do começo da trajetória de Crespo também se sobressaem: é a quinta melhor arrancada nos dez primeiros jogos entre todos os técnicos do São Paulo até hoje. À frente dele, apenas, quatro treinadores campeões: Rubens Salles (vencedor do estadual de 1931), Jim Lopes (campeão paulista de 1953), Pepe (campeão brasileiro de 1986) e Joreca (tricampeão paulista: 1943, 1945 e 1946).