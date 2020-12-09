Copinha que revelou Dener vira filme 30 anos após conquista da Lusa

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Devido à pandemia de coronavírus, a Copa São Paulo de Futebol Júnior não acontecerá em 2021, conforme noticiado recentemente pela Federação Paulista de Futebol. No entanto, os amantes da competição podem comemorar outro acontecimento: o lançamento online, no dia 25 de janeiro, de “Invictos – O título da Lusa na Copinha de 1991”, um documentário sobre a conquista da Portuguesa naquela edição.

O filme será lançado em meio às comemorações dos 30 anos do título, quando o time do Canindé teve a melhor pontuação do torneio, o artilheiro e também o melhor jogador da história da Copinha, marcas que até hoje não foram superadas. Além disso, o título marcou o surgimento do craque Dener e do atacante Sinval.