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Copinha que revelou Dener vira filme 30 anos após conquista da Lusa

Em janeiro de 2021, Acervo da Bola lança documentário com personagens daquela edição, como Sinval, Tico, Maninho e Écio Pasca; não haverá torneio por conta da Covid-19...
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Publicado em 

09 dez 2020 às 10:27

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:27

Crédito: Divulgação
Devido à pandemia de coronavírus, a Copa São Paulo de Futebol Júnior não acontecerá em 2021, conforme noticiado recentemente pela Federação Paulista de Futebol. No entanto, os amantes da competição podem comemorar outro acontecimento: o lançamento online, no dia 25 de janeiro, de “Invictos – O título da Lusa na Copinha de 1991”, um documentário sobre a conquista da Portuguesa naquela edição.
O filme será lançado em meio às comemorações dos 30 anos do título, quando o time do Canindé teve a melhor pontuação do torneio, o artilheiro e também o melhor jogador da história da Copinha, marcas que até hoje não foram superadas. Além disso, o título marcou o surgimento do craque Dener e do atacante Sinval.
O artilheiro, inclusive, é um dos ouvidos pelo documentário, além do atacante Tico, o volante Maninho e o técnico Écio Pasca, também premiado naquela ocasião. O filme, produção do Acervo da Bola e direção de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento, tem sido financiado por meio de campanhas nas redes sociais.Atacante Tico participou do documentário (Divulgação)Os torcedores podem contribuir comprando ingressos para a sessão online, copos comemorativos e mala personalizada, podendo também colocar o nome nos créditos da produção. Para saber mais, clique aqui.

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