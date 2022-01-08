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Copinha: em jogo alucinante, Náutico bate Inter de Limeira com dois gols nos acréscimos

Timbu reverteu derrota que estava desenhada até os 45 minutos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:27

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:27

Em uma partida digna de remeter ao nome do estádio do Náutico no Recife, o Aflitos, o Timbu conseguiu de maneira épica vencer a Inter de Limeira por 2 a 1, de virada, no confronto deste sábado (8), válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior que aconteceu na Ibrachina Arena.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Na etapa inicial, a necessidade absoluta de vitória por parte dos dois times trouxe um excessivo grau de pressão e nervosismo ao confronto onde, no setor criativo, pouco se viu a capacidade tanto dos paulistas como dos pernambucanos em formularem chances claras de tirar o primeiro zero do marcador.
Com a volta do intervalo, a Inter se tornou a equipe dominante no quesito das ações ofensivas, o volume foi bem mais intenso do que ocorreu em praticamente toda a primeira parte do confronto.
Como resultado dessa melhora de desempenho, aos 16 minutos, Fernandes recebeu passe vindo do campo defensivo, teve liberdade para avançar na direita e cruzou rasteiro para Anderson, de primeira, abrir a contagem no bairro da Mooca, localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo.
E, quando o compromisso parecia definido, veio a surpresa. Aos 46 minutos, Júlio marcou de penalti a igualdade do time pernambucano e Rodrigo Leal, já aos 48, fez o tento que deu a vitória ao Alvirrubro.
O marcador fez o time de Recife saltar para a segunda posição da chave com quatro pontos (o líder, Ibrachina, tem seis) enquanto Inter de Limeira e Serranense tem apenas uma unidade, porém ainda com chances matemáticas de classificação ao mata-mata da Copa São Paulo.
Crédito: BeatrizCastelloBranco/Divulgação/Náutico

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