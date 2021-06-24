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futebol

Copete é anunciado como novo reforço do Avaí

No Z-4 da Série B, o atacante Copete foi oficializado e apresentado como o novo reforço do Leão...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 15:34
Crédito: Divulgação/Avaí
Na zona de rebaixamento da Série B, o Avaí foi em busca de reforços e confirmou a chegada do atacante Copete, que estava livre no mercado.
Após sair do Santos, o colombiano recebeu algumas ofertas para atuar no país natal, mas deu preferência ao futebol brasileiro.
Com a necessidade de reforçar a equipe, o Avaí não pensou duas vezes e acertou a chegada do atleta.
Feliz pela oportunidade, Copete acredita que a sua qualidade pode ser fundamental para ajudar seus companheiros.
‘Muito orgulho, muita motivação. Colocar o Avaí lá no alto. Uma equipe com grandes atletas, diretiva muito organizada. Importante vir aqui e dar o meu melhor. Crescer mais. A torcida pode esperar entrega, que caracterizou a minha passagem em todos os clubes. Quero fazer gols e dar o melhor’, declarou.

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