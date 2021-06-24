Copete é anunciado como novo reforço do Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

Na zona de rebaixamento da Série B, o Avaí foi em busca de reforços e confirmou a chegada do atacante Copete, que estava livre no mercado.

Após sair do Santos, o colombiano recebeu algumas ofertas para atuar no país natal, mas deu preferência ao futebol brasileiro.

Com a necessidade de reforçar a equipe, o Avaí não pensou duas vezes e acertou a chegada do atleta.

Feliz pela oportunidade, Copete acredita que a sua qualidade pode ser fundamental para ajudar seus companheiros.