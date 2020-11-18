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futebol

Copeiro! Grêmio chega pela quarta vez na semi da Copa do Brasil com Portaluppi

Desde a chegada do treinador ao clube em 2016, apenas uma vez o Tricolor ficou fora dos quatro melhores...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 18:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:45

Crédito: Everton Pereira/Ofotografico
Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio confirmou o seu estilo copeiro. Diante do Cuiabá, a equipe de Renato Gaúcho soube usar a sua força e garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Chegar a esta fase não é uma novidade para Portaluppi. Desde a sua volta ao Tricolor, o comandante disputou o torneio por cinco vezes e chegou por quatro vezes na semifinal.
A única temporada que passou em branco foi em 2018. Na ocasião, o Grêmio foi eliminado nas quartas de final para o Flamengo.
Com uma vaga entre os quatro, o Tricolor espera o vencedor do jogo entre São Paulo e Flamengo para saber quem será o seu próximo adversário.

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