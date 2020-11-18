Copeiro! Grêmio chega pela quarta vez na semi da Copa do Brasil com Portaluppi

Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio confirmou o seu estilo copeiro. Diante do Cuiabá, a equipe de Renato Gaúcho soube usar a sua força e garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Chegar a esta fase não é uma novidade para Portaluppi. Desde a sua volta ao Tricolor, o comandante disputou o torneio por cinco vezes e chegou por quatro vezes na semifinal.