Copeiro! Grêmio chega pela quarta vez na semi da Copa do Brasil com Portaluppi

Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio confirmou o seu estilo copeiro. Diante do Cuiabá, a equipe de Renato Gaúcho soube usar a sua força e garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Chegar a esta fase não é uma novidade para Portaluppi. Desde a sua volta ao Tricolor, o comandante disputou o torneio por cinco vezes e chegou por quatro vezes na semifinal.
A única temporada que passou em branco foi em 2018. Na ocasião, o Grêmio foi eliminado nas quartas de final para o Flamengo.
Com uma vaga entre os quatro, o Tricolor espera o vencedor do jogo entre São Paulo e Flamengo para saber quem será o seu próximo adversário.