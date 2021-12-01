Copa Zico Clavis começa dia 9 de dezembro e vai reunir mais de dois mil jovens no CFZ

Hora do aquecimento para entrar em campo. Celeiro de novos talentos do futebol, a Copa Zico Verão Clavis terá nova edição no Rio entre os dias 9 e 19 de dezembro. Desde 2008, a competição reúne crianças e adolescentes de diferentes classes sociais, com equipes formadas em bairros, comunidades e projetos de impacto social. Ao longo das últimas 15 edições, o campeonato já mudou a vida de muitas famílias e revelou jogadores como Vinícius Júnior (Real Madrid); Reinier (Borussia Dortmund), Rafinha Alcântara (Paris Saint-Germain) e Patrick de Paula (Palmeiras), entre outros.> Pâmela Rosa celebra volta por cima após lesão e não reclama de calendárioCriada em 2008 por iniciativa do próprio Zico, a Copa oferece uma oportunidade aos novos talentos do futebol, através da integração de jovens e crianças apaixonadas pelo esporte. Nesta edição, o torneio reunirá 80 clubes amadores e mais de dois mil jogadores, que disputarão cinco categorias: sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

A iniciativa veio de uma ideia de Zico, que tinha um objetivo claro: abrir espaço para as futuras gerações de atletas, mas, sobretudo, integrar classes diferentes de jovens apaixonados por futebol. O evento no Rio de Janeiro é organizado e realizado pela Coimbra A2.

- A Copa Zico sempre revelou bons talentos e é uma grande oportunidade para a garotada. Gostaria de agradecer à Clavis, nossa parceria, por patrocinar mais uma edição da competição, e espero mais uma vez estar presente na entrega dos troféus - disse Zico, maior ídolo do Flamengo.

Os jogos terão lugar no CFZ, uma área de 32 mil metros quadrados no Recreio, com cinco campos (sendo dois de grama natural). Um deles – o do Estádio Antunes – tem dimensões oficiais (100 x 68m). As inscrições ficam abertas até o dia 5 de dezembro. Vale destacar que não podem participar atletas federados.

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A Clavis Segurança da Informação patrocina o evento desde 2020. O patrocínio envolve placas e backdrop nos campos de futebol, além da presença da marca nas bolas e nas camisas do staff.

- Ser a patrocinadora oficial da Copa Zico vai muito além de um sentimento de orgulho. Nós acreditamos no crescimento e no impacto positivo para a sociedade derivados dos valores aprendidos com o esporte. São as pessoas que movem o mundo e por isso investimos hoje para construirmos um futuro melhor. - explica o CEO da Clavis, Victor Santos.

Nesta edição, todas as equipes vão disputar uma fase classificatória. Os oito melhores clubes em cada categoria chegam às quartas-de-final. Todas as decisões serão disputadas no dia 18 de dezembro.

A Clavis associa uma mentalidade jovem à experiência de quase duas décadas de atuação no mercado de Cibersegurança, Compliance e Privacidade de Dados. A empresa fornece aos seus clientes e parceiros um Centro de Operações de Segurança (SOC) completo, que combina um time de profissionais altamente especializado a uma plataforma tecnológica inovadora da Clavis. O foco reside em monitoramento de ameaças, Gerenciamento de Vulnerabilidades, Teste de Invasão, Segurança de Software, além de Governança, Risco e Conformidade.

Na área de treinamentos, a Clavis é uma das empresas brasileiras credenciadas pelas principais certificadoras de profissionais de Segurança da Informação. Ela também reúne programas próprios de treinamento em tópicos avançados de Segurança da Informação, como Ethical Hacking, Desenvolvimento Seguro e Forense Computacional.

Atualmente, a Clavis é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras de Segurança da Informação no Brasil. Nos últimos anos, recebeu o investimento do Fundo Aeroespacial (composto por Embraer, BNDES, Desenvolve-SP e Finep), foi selecionada como empresa Scale-Up Endeavor, ingressou no ecossistema de inovação do Bradesco e foi homologada como empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa.