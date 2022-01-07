Copa SP: XV de Piracicaba vira pra cima do Vitória e se garante no mata-mata

Em partida disputada na tarde desta sexta-feira na cidade de Guaratinguetá, o XV de Piracicaba superou por 3 a 1 o Vitória, de virada, e definiu o Grupo 13 da Copinha. Isso porque, com São José-RS e Nhô Quim tendo seis pontos com a equipe baiana e o Manthiqueira sem nenhuma unidades, os dois primeiros estão classificados para a próxima fase e os dois últimos já eliminados matematicamente.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Apesar de em boa parte do primeiro tempo o confronto ficar marcado pelo ritmo mais lento na troca de passes, especialmente por parte do time baiano, detentor por mais tempo da posse, a reta final da primeira etapa teve fortes emoções.

Aos 40 minutos, uma penalidade favorável ao time do Vitória com Alysson tocando a bola com a mão dentro da grande área. Na batida, Hítalo teve sua cobrança defendida por Michel, mas aproveitou o rebote para abrir a contagem de maneira favorável ao Leão da Barra. Porém, cinco minutos depois, o zagueiro Vitor Wallacy aproveitou o rebote da defesa adversária em cobrança de escanteio e deixou tudo igual na cidade de Guaratinguetá antes do intervalo.

Com a necessidade de ambos em buscar o triunfo, a parte final do confronto ganhou em intensidade e em emoção também. E quem teve maior eficiência com a elevada carga de tensão foi o XV com a marcação do tento decisivo aos 34 minutos. Em bonita triangulação, Luan puxou a marcação e bateu fugindo do alcance do goleiro João Cabral.

Para fechar a contagem no Dario Rodrigues Leite, já aos 46 minutos, Guilherme recebeu lançamento no campo de ataque, se livrou do único marcador a sua frente e fuzilou, de pé esquerdo, para estufar as redes do Vitória.